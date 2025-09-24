LoC से सटे गुरेज से हुई हाईकोर्ट की पहली वर्चुअल सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वकीलों ने की मामले की पैरवी

उत्तरी कश्मीर के गुरेज में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने मुंसिफ अदालत से डिवीजन बेंच की कार्यवाही संचालित की जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय मिला। न्यायमूर्ति संजीव कुमार गुप्ता ने वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की जिसमें जम्मू और श्रीनगर के वकीलों ने भाग लिया। इस पहल से स्थानीय लोग उत्साहित हैं क्योंकि गुरेज में वर्चुअल सुनवाई की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें लाभ होगा।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सूचना प्रौद्योगिकी का सदुपयोग कैसे न्यायपालिका के काम को आसान बनाते हुए पीड़ितों के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित कर सकता है, इसका उदाहरण उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे गुरेज में देखने को मिला। जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजीव कुमार गुप्ता ने गुरेज स्थित मुंसिफ अदालत से डिवीजन बेंच की कार्यवाही का संचालन करते हुए संबंधित मामलों की सुनवाई की। यह पहला अवसर है जब एलओसी के साथ सटे किसी क्षेत्र में हाई कोर्ट में दायर मामलों की सुनवाई हुई हो।

जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव कुमार एनएएलएसए-2024 की बाल-अनुकूल योजना के संबंध में एक आधिकारिक दौरे पर गुरेज गए हुए थे। गत सोमवार को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति संजय परिहार की डिवीजन बेंच के समक्ष लगभग 50 मामले सुनवाई के लिए रख गए थे।

न्यायमूर्ति संजीव कुमार गुप्ता ने गुरेज स्थित मुंसिफ अदालत से ही वर्चुअल मोड पर सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल हुए। संबंधित मामलों से जुडे जम्मू और श्रीनगर विंग के वकीलों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने मामलों की पैरवी की। जम्मू विंग से 45 और कश्मीर विंग से पांच मामलों को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से सुना गया और सूची में शामिल सभी मामले निपटाए।