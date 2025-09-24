जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सड़क हादसा, छुट्टी पर घर जा रहे सेना के पांच जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच जवान घायल हो गए। मनकोट सेक्टर में हुई इस दुर्घटना में घायल जवान छुट्टी पर थे और पुंछ से जम्मू जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सेना नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा करती है जबकि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में बुधवार को सेना के पांच जवान उस समय घायल हो गए जब उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर के घनी इलाके में एक सड़क दुर्घटना में सेना के पांच जवान घायल हो गए।

अधिकारी ने कहा कि वाहन पुंछ के धारा दुल्लियां से जम्मू जा रहा था, तभी सुबह करीब 7.30 बजे सड़क से फिसल गया। घायल जवान बलनोई नांगी ताकेरी में तैनात थे। दुर्घटना के समय वे छुट्टी पर थे। अधिकारियों ने बताया कि उनकी आगे की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अन्य वाहन की व्यवस्था की गई है। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।

सेना पुंछ, राजौरी और जम्मू जिले के कुछ हिस्सों और घाटी में बारामूला, बांडीपोरा और कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा (एलओसी) की सुरक्षा करती है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) है। जम्मू और कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा और 240 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है।

नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ, सीमा पार से तस्करी और ड्रोन गतिविधियों की जांच की जिम्मेदारी नियंत्रण रेखा पर सेना और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के कंधों पर है। पाकिस्तान की सहायता से सीमा पार से सक्रिय आतंकवादी संगठन आतंकवाद को बनाए रखने के लिए भारतीय सीमा पर हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स और नकदी गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते रहे हैं।

ड्रोन से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विशेष ड्रोन-रोधी उपकरण तैनात किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित होने के बाद, सुरक्षा बल जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों, उनके ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और समर्थकों के खिलाफ आक्रामक अभियान चला रहे हैं।