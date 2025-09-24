लेह में आज बंद रहेंगी सभी दुकानें, इस वजह से लिया गया फैसला
लेह में युवा संगठनों और धार्मिक इकाइयों ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का फैसला किया है। यह निर्णय दो भूख हड़तालियों त्सेरिंग अंगचुक और ताशी डोलमा की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण लिया गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवा संगठनों ने जनता से आंदोलन का समर्थन करने और एनडीएस मेमोरियल पार्क में एकत्रित होने की अपील की है जहाँ भूख हड़ताल जारी है।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। लेह में बुधवार को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह फैसला शीर्ष युवा संगठन और विभिन्न धार्मिक युवा इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है।
यह बंद दो भूख हड़तालियों 72 वर्षीय त्सेरिंग अंगचुक और 60 वर्षीय ताशी डोलमा की तबीयत बिगड़ने और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद लिया गया है।
दोनों की तबीयत आज काफी नाज़ुक हो गई थी, जिसके चलते उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई। युवा संगठनों ने लोगों से जारी आंदोलन को पूरा समर्थन देने की अपील की है और कहा है कि यह संघर्ष लद्दाख के व्यापक हित में है।
उन्होंने लोगों से एनडीएस मेमोरियल पार्क में बड़ी संख्या में एकत्र होकर आंदोलन को मजबूती देने की अपील की है, जहां भूख हड़ताल जारी है।
