लेह में आज बंद रहेंगी सभी दुकानें, इस वजह से लिया गया फैसला

राज्य ब्यूरो, जम्मू। लेह में बुधवार को सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह फैसला शीर्ष युवा संगठन और विभिन्न धार्मिक युवा इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया है।

यह बंद दो भूख हड़तालियों 72 वर्षीय त्सेरिंग अंगचुक और 60 वर्षीय ताशी डोलमा की तबीयत बिगड़ने और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद लिया गया है।

दोनों की तबीयत आज काफी नाज़ुक हो गई थी, जिसके चलते उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई। युवा संगठनों ने लोगों से जारी आंदोलन को पूरा समर्थन देने की अपील की है और कहा है कि यह संघर्ष लद्दाख के व्यापक हित में है।