जम्मू में युवती की हत्या और गोलीबारी के मामले में बड़ा अपडेट, आरोपित की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम हरियाणा रवाना

जम्मू के सैनिक कालोनी में युवती की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच मुख्य आरोपित के करीब है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा में छापेमारी की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने दो आरोपितों को हिरासत में लिया है। पुलिस जांच में युवतियों में आपसी विवाद और व्यक्तिगत रंजिश की आशंका है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के सैनिक कालोनी सेक्टर-ए में मुंबई की युवती की हत्या और उसकी बहन सहित एक अन्य युवती को गोली मारने के मामले में जांच कर रही स्पेशल क्राइम ब्रांच अब मुख्य आरोपित तक पहुंचने के करीब है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपित की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम जम्मू से हरियाणा रवाना हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपित की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा में छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।