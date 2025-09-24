Language
    जम्मू में युवती की हत्या और गोलीबारी के मामले में बड़ा अपडेट, आरोपित की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम हरियाणा रवाना

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:00 PM (IST)

    जम्मू के सैनिक कालोनी में युवती की हत्या मामले में क्राइम ब्रांच मुख्य आरोपित के करीब है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा में छापेमारी की जा रही है। क्राइम ब्रांच ने दो आरोपितों को हिरासत में लिया है। पुलिस जांच में युवतियों में आपसी विवाद और व्यक्तिगत रंजिश की आशंका है।

    क्राइम ब्रांच ने मकान और आसपास के इलाकों से कई अहम सबूत जुटाए हैं।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के सैनिक कालोनी सेक्टर-ए में मुंबई की युवती की हत्या और उसकी बहन सहित एक अन्य युवती को गोली मारने के मामले में जांच कर रही स्पेशल क्राइम ब्रांच अब मुख्य आरोपित तक पहुंचने के करीब है।

    वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपित की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम जम्मू से हरियाणा रवाना हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपित की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा में छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा।

    इस सनसनीखेज मामले में क्राइम ब्रांच ने अब तक दो आरोपितों, नवीन बख्शी और सुरिंदर पाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दोनों से लगातार पूछताछ जारी है।

    बताया जा रहा है कि नवीन बख्शी सैनिक कालोनी के उसी मकान में फिजियोथेरपी सेंटर चला रहा था, जहां उक्त युवतियां किराये पर रह रही थीं। गोलीकांड के बाद नवीन और सुरिंदर ही घायल युवतियों मेजबीन अकील, उसकी छोटी बहन और जसप्रीत कौर को निजी अस्पताल लेकर गए थे।

    पुलिस जांच में सामने आया है कि गोलीबारी की घटना के पीछे घर में रह रही युवतियों में आपसी विवाद और व्यक्तिगत रंजिश की आशंका है। हालांकि, पुलिस अभी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

    क्राइम ब्रांच ने मकान और आसपास के इलाकों से कई अहम सबूत जुटाए हैं और तकनीकी जांच के माध्यम से भी आरोपित की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

    क्राइम ब्रांच ने मामले में साधी चुपी

    सैनिक कालोनी में चल रहे एक फिजियोथेरपी सेंटर में हुए गोलीकांड की जांच करीब एक माह तक छन्नी हिम्मत पुलिस ने की थी, लेकिन मामले में कोताही का आरोप लगने के बाद एसएचओ छन्नी हिम्मत, चौकी प्रभारी सैनिक कालोनी और जांच अधिकारी को सस्पेंड करने के बाद इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी।

    क्राइम ब्रांच ने एक डीएसपी और चार इंस्पेक्टर की एसआइटी का गठन किया है, जो मामले की जांच कर रहे है। अब तक की जांच को लेकर क्राइम ब्रांच की विशेष विंग के अधिकारियों ने चुपी साधी हुई है।

