एलजी कविंदर गुप्ता ने एलएबी-केडीए से की बातचीत जारी रखने अपील, राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, जानें क्या कहा

लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस से केंद्र के साथ बातचीत पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर लद्दाख में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उपराज्यपाल ने कहा कि 24 सितंबर की हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच होगी और स्थिति सामान्य होने पर मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) से केंद्र के साथ बातचीत से दूर रहने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले को आमने-सामने बैठकर सुलझाया जा सकता है।

उपराज्यपाल ने कहा, "प्रशासन ने स्थिति को बदतर नहीं बनाया है, न ही हम चाहते थे कि ऐसा हो। हिंसा किस कारण से हुई, यह जांच का विषय है।" उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने एलएबी और केडीए को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था और उन्हें पहले परामर्श के लिए जाना चाहिए था... कोई भी मुद्दा बातचीत की मेज पर बैठकर ही सुलझाया जा सकता है। बातचीत से ही चीज़ें संभव होती हैं।"

"किसान आंदोलन और इसी तरह के अन्य विरोध प्रदर्शनों के पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। राहुल गांधी को लद्दाख में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के बजाय अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।" गोलीबारी व हिरासत मामले की होगी मजिस्ट्रेट जांच आंदोलनकारी समूहों द्वारा 24 सितंबर की हिंसा की न्यायिक जांच और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित बंदियों की रिहाई की मांग के बीच, उपराज्यपाल ने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच की घोषणा पहले ही की जा चुकी है और यह बहुत जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने स्थिति में सुधार के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और एहतियात के तौर पर स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है।

उपराज्यपाल ने कहा कि मौजूदा हालात के कारण मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद है और स्थिति सामान्य होते ही इसे बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि लोगों को कोई कठिनाई न हो।

उन्होंने कहा, "आज सुबह से शाम तक प्रतिबंधों में ढील दी गई ताकि लोगों की दिनचर्या में कोई बाधा न आए।" स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है और प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि लोगों को कोई कठिनाई न हो।

कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे "हमारा प्रयास है कि जनजीवन पहले की तरह सामान्य हो जाए। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएँगे।" इस दुखद घटना के सिलसिले में गिरफ्तारियां की गई हैं। "चार लोगों की जान क्यों गई, यह चिंता का विषय है।