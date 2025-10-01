भाजपा महासचिव अशोक कौल ने कांग्रेस पर लद्दाख में अशांति फैलाने का आरोप लगाया जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहाड़ी विकास परिषद चुनावों में हार के बाद अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से हासिल करना चाहती है। कौल ने हिंसा की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भड़काऊ बयानों से बचने की चेतावनी दी।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अशोक कौल ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि लद्दाख में हालिया अशांति, जिसमें सरकारी संपत्ति और भाजपा कार्यालय को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है, के पीछे कांग्रेस का हाथ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कौल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेह की स्थिति के बारे में अपने शब्दों पर ध्यान देने की चेतावनी भी दी। कौल की यह टिप्पणी लद्दाख में पहाड़ी विकास परिषद चुनावों के बाद बढ़ते तनाव के मद्देनजर आई है। इस क्षेत्र में हिंसा और विरोध प्रदर्शनों की छिटपुट घटनाएँ देखी गई हैं, और राजनीतिक दल इनके कारणों को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा बर्दाश्त नहीं वे सरकारी इमारतों को जला रहे हैं, यहां तक कि हमारे भाजपा कार्यालय को भी, जो अस्वीकार्य है। उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा की ऐसी घटनाएंं हताशा को दर्शाती हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।