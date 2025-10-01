Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लद्​दाख हिंसा पर भाजपा महासचिव अशोक कौल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, जानें क्या है पूरा मामला

    By raziya noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:19 PM (IST)

    भाजपा महासचिव अशोक कौल ने कांग्रेस पर लद्दाख में अशांति फैलाने का आरोप लगाया जिसमें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहाड़ी विकास परिषद चुनावों में हार के बाद अपनी राजनीतिक ताकत को फिर से हासिल करना चाहती है। कौल ने हिंसा की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भड़काऊ बयानों से बचने की चेतावनी दी।

    prefferd source google
    Hero Image
    अशोक कौल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अशोक कौल ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि लद्दाख में हालिया अशांति, जिसमें सरकारी संपत्ति और भाजपा कार्यालय को नुकसान पहुंचाना भी शामिल है, के पीछे कांग्रेस का हाथ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लेह की स्थिति के बारे में अपने शब्दों पर ध्यान देने की चेतावनी भी दी।

    कौल की यह टिप्पणी लद्दाख में पहाड़ी विकास परिषद चुनावों के बाद बढ़ते तनाव के मद्देनजर आई है। इस क्षेत्र में हिंसा और विरोध प्रदर्शनों की छिटपुट घटनाएँ देखी गई हैं, और राजनीतिक दल इनके कारणों को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- अनंतनाग में आवारा कुत्तों ने फिर मचाया आतंक, प्रशासन की लापरवाही बनी लोगों के लिए बड़ी चुनौती

    कांग्रेस लद्​दाख में राजनीतिक ताकत जगाने की कोशिश कर रही

    कौल ने लद्दाख में अशांति भड़काने के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि हालिया चुनावी हार के बाद वह इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक ताकत फिर से जगाने की कोशिश कर रही है। कौल ने कहा,कांग्रेस इस अशांति के पीछे है, पहाड़ी विकास परिषद चुनाव हारने के बाद अपना आधार मज़बूत करने की कोशिश कर रही है।

    लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा बर्दाश्त नहीं

    वे सरकारी इमारतों को जला रहे हैं, यहां तक कि हमारे भाजपा कार्यालय को भी, जो अस्वीकार्य है। उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की निंदा करते हुए कहा कि हिंसा की ऐसी घटनाएंं हताशा को दर्शाती हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

    उमर को भड़काऊ बयानबाजी से बचने की चेतावनी

    कौल ने लेह की स्थिति पर हाल ही में दिए गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयानों पर भी निशाना साधा। कौल ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अब्दुल्ला का हवाला दिए बिना उन्हें भड़काऊ या ध्यान भटकाने वाले बयान देने से बचने की चेतावनी दी।

    यह भी पढ़ें- कश्मीर में मौसम की जानकारी; जानें कब तक रहेगा शुष्क मौसम, घाटी में कब होगी बारिश और बर्फबारी