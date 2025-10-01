कश्मीर में मौसम की जानकारी; जानें कब तक रहेगा शुष्क मौसम, घाटी में कब होगी बारिश और बर्फबारी

कश्मीर घाटी में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर से मौसम में बदलाव आएगा निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे 4 अक्टूबर से पहले कृषि कार्य निपटा लें और फसलों का सुरक्षित भंडारण करें।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में बीते कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर से मौसम के मिजाज तीखे हो जाने की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक डॉ मुख्तार अहमद ने कहा कि 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर की शाम तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, लेकिन 4 अक्टूबर शाम से मौसम के मिजाज बदल जाएंगे और इस बीच रात में हल्की बारिश, गरज और तेज हवा चलने की संभावना है।

मौसम विभाग की किसानों को सलाह किसानों को सलाह दी गई है कि वे 4 अक्टूबर (दोपहर) से पहले पहले कृषि संबंधित गतिविधियां निपटाएं और धान और अन्य बागवानी फसलों की कटाई पूरी कर लें और उनका सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करें। सलाह में यह भी कहा गया है कि आने वाला मौसम जम्मू-कश्मीर में ठंडे मौसम की शुरुआत का संकेत देगा, जिससे इस क्षेत्र में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा।