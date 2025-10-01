कश्मीर में मौसम की जानकारी; जानें कब तक रहेगा शुष्क मौसम, घाटी में कब होगी बारिश और बर्फबारी
कश्मीर घाटी में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर से मौसम में बदलाव आएगा निचले इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे 4 अक्टूबर से पहले कृषि कार्य निपटा लें और फसलों का सुरक्षित भंडारण करें।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में बीते कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर से मौसम के मिजाज तीखे हो जाने की संभावना जताई है।
विभाग के निदेशक डॉ मुख्तार अहमद ने कहा कि 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर की शाम तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, लेकिन 4 अक्टूबर शाम से मौसम के मिजाज बदल जाएंगे और इस बीच रात में हल्की बारिश, गरज और तेज हवा चलने की संभावना है।
इसके अलावा 5 से 7 अक्टूबर तक मौसम घाटी के निचले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और तेज़ हवा चलने की संभावना है, जबकि ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं, 8 से 10 अक्टूबर तक पूरे क्षेत्र में मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा।
मौसम विभाग की किसानों को सलाह
किसानों को सलाह दी गई है कि वे 4 अक्टूबर (दोपहर) से पहले पहले कृषि संबंधित गतिविधियां निपटाएं और धान और अन्य बागवानी फसलों की कटाई पूरी कर लें और उनका सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करें। सलाह में यह भी कहा गया है कि आने वाला मौसम जम्मू-कश्मीर में ठंडे मौसम की शुरुआत का संकेत देगा, जिससे इस क्षेत्र में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा।
बारिश के साथ बर्फबारी भी हो सकती है
ठंडे मौसम की शुरूआत का संकेत
इसके अलावा, मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाला मौसम जम्मू-कश्मीर में ठंडे मौसम की शुरुआत का संकेत देगा, जिससे इस क्षेत्र में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा। विभाग ने कहा है कि किसानों को अपनी फसलों की कटाई पूरी कर लेनी चाहिए। बदलते मौसम के कारण फसलों को नुकसान न हो इसके लिए उन्हें उनका सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित कर लेना चाहिए।
