कश्मीर के खेल मैदानों पर सुरक्षाबलों का कब्जा; पीडीपी अध्यक्ष महबूबा बोली, 'इन्हें छीनने से अलगाव और गहरा होगा'

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के खेल मैदानों पर सुरक्षाबलों के कब्जे पर चिंता जताई है। श्रीनगर के चाटाबल और बघाट बरज़ुल्ला में खेल मैदानों का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि इन मैदानों के छिन जाने से युवाओं में अलगाव गहरा होगा। उन्होंने सेना और पुलिस अधिकारियों से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया क्योंकि ये मैदान युवाओं के लिए सामुदायिक मेलजोल के महत्वपूर्ण स्थान हैं।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर के खेल मैदानों पर सुरक्षाबलों के कब्जे को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इन मैदानों को छीनने से युवाओं में अलगाव और गहरा होगा। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर के चाटाबल और बघाट बरज़ुल्ला में स्थित खेल मैदानों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों, खासकर युवाओं, को इन महत्वपूर्ण खुले स्थानों के छिन जाने का डर है। ये स्थान घनी आबादी वाले इलाकों में मनोरंजन और खेल के मैदानों के रूप में काम करते हैं।"

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महबूबा मुफ्ती ने सेना और पुलिस दोनों अधिकारियों से ऐसे किसी भी कदम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जेनरेशन जेड को हाशिये पर न धकेला जाए। ऐसा करने के दीर्घकालिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं।"