कठुआ जिला में करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले का पर्दाफाश, क्राइम बांच ने 2 प्रापर्टी डीलरों को किया गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच जम्मू ने कठुआ जिले में करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में दो प्रापर्टी डीलरों देविंदर सिंह और अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से शिकायतकर्ताओं से 1.25 करोड़ रुपये की ठगी की।

जागरण संवाददाता, जम्मू। क्राइम ब्रांच जम्मू ने कठुआ जिले में करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले का पर्दाफाश करते हुए दो प्रापर्टी डीलरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देविंदर सिंह पुत्र जय सिंह निवासी वार्ड नंबर 10, कठुआ और अनिल कुमार पुत्र बिशम्बर दास निवासी बैरा, कठुआ के रूप में हुई है।

