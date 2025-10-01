Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कठुआ जिला में करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले का पर्दाफाश, क्राइम बांच ने 2 प्रापर्टी डीलरों को किया गिरफ्तार

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 01:03 PM (IST)

    क्राइम ब्रांच जम्मू ने कठुआ जिले में करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले का पर्दाफाश किया है। इस मामले में दो प्रापर्टी डीलरों देविंदर सिंह और अनिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से शिकायतकर्ताओं से 1.25 करोड़ रुपये की ठगी की।

    prefferd source google
    Hero Image
    क्राइम ब्रांच जम्मू ने जांच पूरी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। क्राइम ब्रांच जम्मू ने कठुआ जिले में करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले का पर्दाफाश करते हुए दो प्रापर्टी डीलरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देविंदर सिंह पुत्र जय सिंह निवासी वार्ड नंबर 10, कठुआ और अनिल कुमार पुत्र बिशम्बर दास निवासी बैरा, कठुआ के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी, जब पठानकोट (पंजाब) निवासी जसविंदर सिंह और जम्मू के ग्रेटर कैलाश निवासी विरेन्द्र शर्मा ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई।

    शिकायत में बताया गया कि दोनों शिकायतकर्ता मिलकर ट्रांसवर्ल्ड इंफ्रा डेवलपर्स एंड बिल्डर्स नामक कंपनी चला रहे थे और कठुआ में एक यूनिट स्थापित करना चाहते थे।

    यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में अपराध ग्राफ में बड़ी गिरावट, 3 साल में 2080 मामले हुए कम, आत्महत्या-यौन उत्पीड़न के आंकड़े चिंताजनक

    इसी दौरान कथित प्रापर्टी डीलर देविंदर सिंह और अनिल कुमार ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि उनके पास गांव गोविंदसर, कठुआ में 270 कनाल जमीन उपलब्ध है।

    फर्जी दस्तावेज तैयार किए

    आरोपियों ने जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और शिकायतकर्ताओं को यह विश्वास दिलाया कि वे इस जमीन के असली मालिक हैं। इस झांसे में आकर शिकायतकर्ताओं ने करीब 1.25 करोड़ रुपये का सौदा कर लिया।

    बाद में जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि आरोपी न तो जमीन के मालिक थे और न ही उनके पास किसी प्रकार का वैध स्वामित्व था। इस तरह दोनों आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं से करोड़ों की ठगी कर ली।

    यह भी पढ़ें- लद्दाख में सामान्य हो रहा जनवीजन, 7 घंटे खुली दुकानें, फिलहाल 3 अक्टूबर तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा

    क्राइम बांच ने सबूतों के आधार पर किया गिरफ्तार

    क्राइम ब्रांच की जांच में यह साबित हुआ कि आरोपियों ने जानबूझकर जाली दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी की। पर्याप्त सबूत मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया और आज विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट, कठुआ की अदालत में चार्जशीट पेश की गई। आरोपित देविंदर सिंह का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है।

    वर्ष 2020 में भी उसके खिलाफ कठुआ थाने में आपराधिक मामला दर्ज है। उस मामले में भी उसके खिलाफ आरोप साबित हुए थे और पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था।

    एसएसपी क्राइम ब्रांच, जम्मू, बेनाम तोष ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच पूरी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी गई है।

    यह भी पढ़ें- भाजपा ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा- 'राजनीतिक स्वार्थ के चलते जम्मू-कश्मीर में अस्थिरता चाहते हैं उमर'