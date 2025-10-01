भाजपा ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा- 'राजनीतिक स्वार्थ के चलते जम्मू-कश्मीर में अस्थिरता चाहते हैं उमर'
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राज्य दर्जे पर दिए गए बयान के बाद भाजपा ने उन पर हमला बोला है। भाजपा ने उमर अब्दुल्ला पर भड़काऊ बयानबाजी करने और राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें विकास व सुशासन देने की बजाय धमकियां दे रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे को तूल दे रहे मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खाेलते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उन पर प्रदेश में अस्थिरता लाने की मंशा से भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है।
भाजपा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की धमकियों की नहीं, सुशासन की जरूरत है। नेशनल कान्फ्रेंस का नेतृत्व ने वर्ष 1947 से जनता की भावनाओं के साथ खेलने, जनमत-संग्रह व स्वायत्तता जैसे झूठे नारों से सत्ता हथियाने के लिए हमेशा आगे रहा है।
आज भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लोगों की मुश्किलों को नजरअंदाज कर राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजनकारी राजनीति से माहौल बिगाड़ने की कोशिशें कर रहे हैं।
उमर को गलत बयानबाजी के लिए बनाया निशाना
आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को गांदरबल कश्मीर में कहा था कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर अब तक धैर्य रखा है। लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार को सीधीे चेतावनी देने पर भाजपा के प्रवक्ताओं ने जम्मू के साथ श्रीनगर में भी ऐसी बयानबाजी के लिए उन्हें निशाना बनाया।
नेकां की राजनीति धोखे-विश्वासघात पर टिकी
उन्होंने कहा कि जो भी कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उसे कानून सख्ती से निपटेगा। नेकां की राजनीति धोखे व विश्वासघात पर टिकी रही है। दशकों तक उन्होंने झूठे वादों से जनता को गुमराह किया, सत्ता का सुख लिया व ज़रूरत के समय आम कश्मीरियों को अकेला छोड़ दिया। अब उसकी धोखेबाजी की राजनीति के दिन लद गए हैं।
जनता को गुमराह कर रही नेकां
जम्मू में भाजपा प्रवक्ताओं अरुण गुप्ता, डॉ ताहिर चौधरी व ज़ोरावर सिंह जम्वाल ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला करते हुए उन पर जनता को गुमराह करने, राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने कहा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का यह कहकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर की सहनशीलता की परीक्षा ले रही है व हालात बिगड़ सकते हैं।
मुख्यमंत्री को धमकियां नहीं विकास व सुशासन देना चाहिए
प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसी धमकियां नहीं देनी चाहिए। उन्हें विकास व सुशासन देना चाहिए। केंद्र सरकार की नीतियों से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ पर्यटन को बढ़ावा मिला है। इसके साथ बुनियादी ढांचे तथा सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने उमर से सवाल किया कि क्या आम आदमी को राज्य का दर्जा चाहिए या अपने परिवार की खुशहाली, रोजगार व बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा।
उमर अगर जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते तो पीछे हट जाएं
भाजपा प्रवक्ता डॉ ताहिर चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव को लेकर दोहरा रवैया अपनाया था। उन्होंने राज्य का दर्जा वापस मिलने तक चुनाव न लड़ने की बात कही थी, फिर भी सरकार बनाई। उन्होंने पीडीपी व नेशनल कांफ्रेंस पर भी जम्मू कश्मीर की जनता को नजरअंदाज कर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर उमर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो उन्हें पीछे हट कर उन्हें मौका दीजिए जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं।
नेकां-पीडीपी को जनता की खुशहाली हजम नहीं हो रही
वहीं भाजपा प्रवक्ता ज़ोरावर सिंह जम्वाल ने कहा कि नेकां व पीडीपी जैसे दलों को जनता की खुशहाली हज़म नहीं हो रही है। ये दल अपने कार्यकाल में लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहे हैं। आज वे इस बात से परेशान हैं कि एक सामान्य कश्मीरी खुशहाल व तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेशनल कांफ्रेंस की जम्मू कश्मीर को शांति और विकास के पथ से भटकाने की चाल को कामयाब नही होने देगी।
सही समय पर मिल जाएगा राज्य का दर्जा
वहीं श्रीनगर में भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर फिर से भड़काऊ राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किया कि नेशनल कांफ्रेंस अब लोगों को खोखले नारों व पुराने बयानों से भड़काने में सक्षम नहीं रही है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के राज्य दर्जे को बहाल करने का वादा किया है। सही समय आने पर इसे पूरा किया जाएगा।
राज्य दर्जे पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं
ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर न तो बांग्लादेश है और न ही नेपाल। ऐसे खोखले उदाहरण देकर अब लोगों को उकसाया नहीं जा सकता है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा। इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। देश के नेतृत्व ने जो कहा है, वह निश्चित रूप से पूरा होगा। भाजपा झूठ व धोखेबाज़ी में विश्वास नहीं करती। ऐसा नेशनल कांफ्रेंस करती है।
