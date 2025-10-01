भाजपा ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा- 'राजनीतिक स्वार्थ के चलते जम्मू-कश्मीर में अस्थिरता चाहते हैं उमर'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राज्य दर्जे पर दिए गए बयान के बाद भाजपा ने उन पर हमला बोला है। भाजपा ने उमर अब्दुल्ला पर भड़काऊ बयानबाजी करने और राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें विकास व सुशासन देने की बजाय धमकियां दे रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू कश्मीर के राज्य दर्जे को तूल दे रहे मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खाेलते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उन पर प्रदेश में अस्थिरता लाने की मंशा से भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है।

भाजपा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की धमकियों की नहीं, सुशासन की जरूरत है। नेशनल कान्फ्रेंस का नेतृत्व ने वर्ष 1947 से जनता की भावनाओं के साथ खेलने, जनमत-संग्रह व स्वायत्तता जैसे झूठे नारों से सत्ता हथियाने के लिए हमेशा आगे रहा है।

नेकां की राजनीति धोखे-विश्वासघात पर टिकी उन्होंने कहा कि जो भी कश्मीर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, उसे कानून सख्ती से निपटेगा। नेकां की राजनीति धोखे व विश्वासघात पर टिकी रही है। दशकों तक उन्होंने झूठे वादों से जनता को गुमराह किया, सत्ता का सुख लिया व ज़रूरत के समय आम कश्मीरियों को अकेला छोड़ दिया। अब उसकी धोखेबाजी की राजनीति के दिन लद गए हैं।

जनता को गुमराह कर रही नेकां जम्मू में भाजपा प्रवक्ताओं अरुण गुप्ता, डॉ ताहिर चौधरी व ज़ोरावर सिंह जम्वाल ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला करते हुए उन पर जनता को गुमराह करने, राजनीतिक लाभ के लिए क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने कहा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला का यह कहकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर की सहनशीलता की परीक्षा ले रही है व हालात बिगड़ सकते हैं।

उमर अगर जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते तो पीछे हट जाएं भाजपा प्रवक्ता डॉ ताहिर चौधरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव को लेकर दोहरा रवैया अपनाया था। उन्होंने राज्य का दर्जा वापस मिलने तक चुनाव न लड़ने की बात कही थी, फिर भी सरकार बनाई। उन्होंने पीडीपी व नेशनल कांफ्रेंस पर भी जम्मू कश्मीर की जनता को नजरअंदाज कर सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर उमर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो उन्हें पीछे हट कर उन्हें मौका दीजिए जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं।