    जम्मू में पूर्व मेयर ने किए 37 गोवंश चोरी, 97 लाख रुपये गबन करने का भी आरोप

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:53 AM (IST)

    जम्मू में बख्शी नगर पुलिस ने पूर्व मेयर चंद्र मोहन गुप्ता और नौ अन्य लोगों पर हरि कृष्ण गौशाला से 37 गोवंश चोरी करने का मामला दर्ज किया है। यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर दर्ज हुआ है। आरोपितों पर गोवंश की चोरी और 97 लाख रुपये के गबन का आरोप है। गौशाला के महासचिव रोहित बाली की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है।

    जम्मू में पूर्व मेयर ने किए 37 गोवंश चोरी, 97 लाख रुपये गबन करने का भी आरोप (पूर्व मेयर)

    जागरण संवाददाता, जम्मू। बख्शी नगर पुलिस ने जम्मू नगर निगम के पूर्व मेयर चंद्र मोहन गुप्ता व नौ अन्य लोगों के खिलाफ तोप शेरखानियां स्थित हरि कृष्ण गौशाला से 37 गोवंश को चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह मामला पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मुंसिफ) जम्मू रेखा शर्मा की ओर से दिए निर्देशों के बाद दर्ज किया।

    आरोपितों के खिलाफ गोवंश की चोरी के अलावा 97 लाख रुपये के गबन का भी आरोप लगाया गया है। यह मामला गौशाला के महासचिव रोहित बाली की शिकायत पर दर्ज किया गया है।

    ये हैं आरोपी

    बाली ने गौशाला से 13 गाय व 24 बछड़ों की चोरी का आरोप पूर्व मेयर चंद्र मोहन गुप्ता, नरेंद्र वर्मा उर्फ नितेई दास, नितेई दास की पत्नी मंजू वर्मा, विजय कुमार, संजय कुमार, दीपक सिंह राणा, वरिंदर डोगरा, दीपक सिंघला, राजीव संब्याल और राजिंदर अबरोल पर लगाया था।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हरि कृष्ण गौशाला चेरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 2017 में हुई थी और वह इसके महासचिव थे।

    25 गाय और 24 बछड़े खरीदे थे

    बाली ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 25 गाय और 24 बछड़े खरीदे थे। शिकायतकर्ता को गायों और बछड़ों के लापता होने और अन्य अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट मिली थी।

    शिकायतकर्ता ने 19 मार्च 2024 को तहसीलदार, जम्मू खास से उचित जांच की मांग की। तहसीलदार ने नायब-तहसीलदार को गौशाला का दौरा कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

    नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट में धन के गबन और गौशाला के प्रबंधन में अवैध हस्तक्षेप का उल्लेख किया। बाद में जांच में पाया गया कि 13 गाय और 24 बछड़े गौशाला से लापता हैं।

    पुलिस की ओर से मामला दर्ज न करने पर शिकायतकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जम्मू के समक्ष आवेदन किया। सीजेएम जम्मू ने मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मुंसिफ), को सौंप दिया।

    एसएचओ बख्शी नगर ने इस मामले में एफआइआर दर्ज करने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जांच एएसआइ अशोक कुमार कर रहे हैं, जिन्हें मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

    बिकने जा रही थी गौशाला, हमने बचाया: चंद्र मोहन

    गुप्ता पूर्व मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने कहा कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद है। यह पुराना मामला है। यह गौशाला बिकने जा रही थी, जबकि हमने इसे बचाया है।

    इस गौशाला के प्रबंधन के लिए जम्मू की तत्कालीन उपायुक्त ने एक कमेटी भी बनाई थी, जिस पर इन लोगों ने रोक लगवा दी थी।

    हम गौ रक्षक हैं और हम हर मंदिर के साथ गौशाला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। इनमें जरा भी सच्चाई नहीं है। गौशाला से कोई भी गाय या बछड़ा गायब नहीं हुआ है।