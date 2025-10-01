Language
    'अब नहीं बचेंगे आतंकियों की...', कश्मीर में दहशत फैलाने वालों को LG सिन्हा की चेतावनी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:32 AM (IST)

    उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अलगाववादियों और आतंकियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की भूमि पुलिस सेना और अर्धसैनिक बलों के बलिदान से सिंचित है। आतंकियों का समर्थन करने वाले बलिदानियों का अपमान करते हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस के बलिदानों को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान की सराहना की।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अलगाववादियों और आतंकियों की बोली बोलने वालों को कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की धरती पुलिस, सेना, व केंद्रीय अर्धसैन्यबलों के वीर बलिदानियों के खून और बलिदान से सराबोर है।

    जो लोग प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से आतंकियों व अलगावादियों की बोली बोलते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, वह हमारे बलिदानियों के बलिदान का अपमान करते हैं , उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे तत्वों के खिलाफ देश के कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    मंगलवार को श्रीनगर में 20वें जम्मू कश्मीर पुलिस बलिदानी स्मारक फुटबाल प्रतियोगिता के समापन को समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि अगर कोई भारत की संप्रभुता और पुलिस के वीर बलिदानियों की यादों का अपमान करता है, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

    उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों की निस्वार्थ सेवा और सर्वोच्च बलिदान को सलाम किया और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा, स्थिरता और प्रगति व समृद्धि के लिए सुरक्षित माहौल में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। जम्मू-कश्मीर, सेना, पुलिस और सीएपीएफ के हमारे बहादुर सैनिकों की बलिदान की परंपरा का प्रतीक है।

    इसलिए बलिदानियों की यादों को बनाए रखना सिर्फ़ सेना की नहीं बल्कि पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस दुनिया के उन गिने चुने पुलिस संगठनों में एक है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ किसी पड़ोसी मुल्क द्वारा चलाए जा रहे छद्म युद्ध में भी अग्रिम मोर्चे पर सक्रिय रहते हुए, दुश्मन को विफल बना रहा है।

    जम्मू-कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने हमेशा देश को सबसे ऊपर रखा है। उनकी यह कुर्बानी अमर है और उनका समर्पण युवा पीढ़ी को एक मजबूत और एकजुट भारत बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर सैनिकों ने समाज के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान दे दी। शांति, प्रगति और समृद्धि उनके इस महान बलिदान से ही संभव हुई है।

    समाज देश के लिए सैनिकों के इतने बड़े बलिदान का कर्ज़ कभी नहीं चुका सकता, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने शहीद वीरों और उनके परिवारों का सम्मान करें।

    युवाओं की भागीदारी में खेल के महत्व पर ज़ोर देते हुए, उपराज्यपाल ने बलिदानी स्मारक फुटबाल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए पुलिस संगठन की सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि है, बल्कि प्रतिभा को निखारने और आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने का भी एक माध्यम है।

    उपराज्यपाल सिन्हा ने सुरक्षा बलों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता देने के सरकार के संकल्प को दोहराया और लोगों को आश्वासन दिया कि प्रशासन जम्मू-कश्मीर में शांति, विकास और समृद्धि के लिए लगातार काम करता रहेगा।