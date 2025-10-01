Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीनगर फुटबाल मैच में राष्ट्रगान के समय खड़ा न होने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 15 लोगाें को लिया हिरासत में

    By naveen sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 11:25 AM (IST)

    श्रीनगर में पुलिस बलिदानी फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान राष्ट्रगान के समय खड़े न होने के आरोप में पुलिस ने 15 दर्शकों को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार टीआरसी मैदान में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में यह घटना हुई। परिजनों का कहना है कि धीमी आवाज के कारण उनके बच्चे समय पर खड़े नहीं हो पाए यह जानबूझकर नहीं किया गया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    श्रीनगर कोठीबाग पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि वह मामले की जांच कर रही है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। श्रीनगर में गत मंगलवार 30 सितंबर की शाम को पुलिस बलिदानी फुटबाल प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान पुलिस ने 15 दर्शको को कथित तौर पर हिरासत में ले लिया। उन पर राष्ट्रगान के समय खड़े नहीं होने का आरोप है। अलबत्ता, पुलिस ने इस संदर्भ में कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संबधित सूत्रों ने बतााय कि दाेपहर बाद टीआरसी मैदान में फुटबाल प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला खेला गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस अवसर पर मुख्यातिथि थे।

    प्रोटोकॉल के अनुसार, समारोह में एक लाइव बैंड ने राष्ट्रगान बजाया। इस दौरान कुछ युवक अपनी सीटों पर बैठे रहे। सूत्रों ने बताया कि कोठीबाग पुलिस स्टेशन के एक पुलिस दल ने राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने पर 15 लोगों को हिरासत में ले लिया।

    एक युवक के परिजनों ने अपना नाम न छापे जाने की शर्त पर कहा कि राष्ट्रगान बैंड पर बजाया गया था, लेकिन हमारे बच्चे बैठे थे, वहां आवाज़ बहुत धीमी और अस्पष्ट थी, हमें पता ही नहीं चला कि राष्ट्रगान शुरू हो गया है, इसलिए वह समय पर खड़े नहीं हो पाए। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, यह एक भूल थी। संबधित सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरु कर दी है।

    आपको बता दें कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाने के लिए कड़े प्रोटोकॉल लागू होते हैं, और खड़े होकर सम्मान दिखाना नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य माना जाता है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971, राष्ट्रगान और भारतीय ध्वज के जानबूझकर अनादर से संबंधित है।

    सूत्रों ने बताया कि इन लोगों को प्रोटोकॉल का पालन न करने के कारण हिरासत में लिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि घटना की सटीक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।