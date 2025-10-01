लद्दाख में सामान्य हो रहा जनवीजन, 7 घंटे खुली दुकानें, फिलहाल 3 अक्टूबर तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा
जम्मू-कश्मीर के लेह जिले में हालात सामान्य हो रहे हैं। दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर 3 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। उपराज्यपाल ने शांति बनाए रखने की अपील की है। केडीए ने सोनम वांगचुक और अन्य की गिरफ्तारी के विरोध में सरकार से बातचीत से इनकार कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। हिसंक प्रदर्शनों का सामना करने वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में हालात सामान्य होने लगे हैं। मंगलवार के बाद बुधवार को भी लेह में शांति का महौल देखने को मिला। सुबह दस बजे से शाम पांच बजे आज भी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। बाजारों में खरीददारी के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं।
सार्वजनिक सुरक्षा व किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लेह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं, सार्वजनिक वाई-फाई सुविधाओं पर फिलहाल 3 अक्टूबर की शाम छह बजे तक रोक लगा दी है। यह कदम लद्दाख में स्थिति को पूरी तरह से सामान्य बनाने के अभियान का हिस्सा है। यह फैसला मंगलवार को गृह मंत्रालय की साइबर, सूचना सुरक्षा के संयुक्त सचिव ने लिया।
उपराज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने गत मंगलवार को लेह राजनिवास में उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा हालात की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लद्दाख के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे शरारती, देश विरोधी तत्वों के बहकावे में न आएं। उपराज्यपाल ने जोर दिया कि बेहतर विभिन्न विभाग समन्वय बनाकर जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ लद्दाख में शांति बहाल करें।
लोगों की रिहाई के बाद ही होगी बात
वहीं लेह में हिसंक प्रदर्शन से उपजे हालात में पर्यावरणविद्ध सोनम वांगचुक, व अन्य लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) भी लेह अपेक्स बाडी के समर्थन में आ गई है। केडीए के असगर करवलई ने स्पष्ट किया कि जब तक सोनम वांगचुक व हिरासत में लिए गए अन्य लोगों को छोड़ा नही जाता जब तक केंद्र सरकार से कोई बातचीत नही की जाएगी।
बाजार खुले, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम
लेह में हालात में सुधार के चलते जिला मजिस्ट्रेट ने किरयाना, सब्जी, दवाईयों आदि की दुकानों को मंगलवार सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी। इसके बाद प्रशासन ने यह छूट शाम पांच तक कर दी।
हालात और बेहतर होने की स्थिति में यह छूट बुधवार को भी जारी रही। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई लेह व्यापारी संगठन के आग्रह पर की गई। इस दौरान जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। सुरक्षा बलाें ने लोगों में विश्वास बहाली के लिए लेह के कई हिस्सों में फ्लैग मार्च किया।
गोलीबारी की जांच की मांग भी उठी
केडीए के सह अध्यक्ष असगर अली करबलाई ने कहा है कि 24 सितंबर को लेह में हुई पुलिस फायरिंग की जब तक न्यायिक जांच नहीं होती, हमे बातचीत के लिए आगे नहीं आएंगे। करबलाई ने कहा केडीए लद्दाख प्रशासन व गृह मंत्रालय द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज करता है।
सोनम वांगचुक देश के हीरो हैं। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। लद्दाखियों को राष्ट्र-विरोधी कहे जाने की निंदा करते हुए उन्होंनें कहा कि हमें किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमने देश के लिए अपनी जानें दी हैं। लद्दाखियों को राष्ट्र-विरोधी बताना बंद किया जाए।
