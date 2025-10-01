जम्मू-कश्मीर में अपराध ग्राफ में बड़ी गिरावट, 3 साल में 2080 मामले हुए कम, आत्महत्या-यौन उत्पीड़न के आंकड़े चिंताजनक

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर में अपराध दर में गिरावट आई है। वर्ष 2021 से 2023 के बीच कुल अपराध मामलों में 2080 की कमी आई है। देशद्रोह और साम्प्रदायिक हिंसा का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। अपराध ग्राफ में गिरावट प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाती है लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में अपराध दर में गिरावट दर्ज की गई है, जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट में बताया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 71 वीं वार्षिक एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 से 2023 के बीच कुल अपराध मामलों में 2,080 की कमी आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें