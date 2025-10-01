अनंतनाग में आवारा कुत्तों ने फिर मचाया आतंक, प्रशासन की लापरवाही बनी लोगों के लिए बड़ी चुनौती

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। लाज़बल कादीपोरा जैसे इलाकों में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं जिससे लोग डरे हुए हैं। नगर परिषद पर कार्रवाई न करने का आरोप है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी कुत्तों के काटने के मामलों में वृद्धि की पुष्टि की है और रोकथाम पर जोर दिया है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में कुत्तों का आतंक एक बार फिर बड़ी चिंता का कारण बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लाज़बल, कादीपोरा, डांगरपोरा और खार बाजार जैसे इलाकों के लोगों ने कहा कि लगभग हर दिन एक या दो लोग आवारा कुत्तों के शिकार हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंडों के खुलेआम घूमने से लोगों में, खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में डर पैदा हो गया है। अभिभावकों का कहना है कि बार-बार होने वाले हमलों के बाद वे बच्चों को स्कूल या खेलने के लिए बाहर भेजने में हिचकिचाते हैं।

स्थानीय लोगों ने अनंतनाग नगर परिषद पर बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। लाज़बल के एक दुकानदार जावेद खान ने कहा, हम महीनों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर पालिका सिर्फ बयान जारी करने तक ही सीमित है।"