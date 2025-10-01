'जय माता दी' के जयकारों से गूंज रहा मां वैष्णो का दरबार, नवरात्रों में 1.70 लाख भक्तों ने लगाई दरबार में हाजरी

कटरा में नवरात्रि के दौरान 1.70 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए। जय माता दी के जयकारों से वातावरण भक्तिमय है और भक्तों का लगातार आना जारी है। श्राइन बोर्ड ने यात्रा को सुचारू बनाने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए उत्सुक हैं और अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं।

डिजिटल डेस्क, जागरण, कटड़ा। नवरात्रि के दौरान अब तक 1.70 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन किए। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा से लेकर मां के दरबार तक 'जय माता दी' के जयकारे और भजन गूंज रहे हैं। अभी भी मां के भक्तों का आना लगातार जारी है। पिछले तीन दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

22 सितंबर से बुधवार तक चलने वाले नवरात्र देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। माता वैष्णो देवी मंदिर में इसका विशेष महत्व है, जहां इस दौरान सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। अधिकारियों ने बताया कि हर गुजरते दिन के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है।

वैश्य ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए श्राइन बोर्ड द्वारा शारदीय नवरात्रि के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। बोर्ड ने श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करने, अपेक्षित भीड़ का प्रबंधन करने और 13 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवकों को भी तैनात किया है।

मां के जयकारे लगाते हुए यात्रा को बढ़ रहे श्रद्धालु जय माता दी के नारे और भक्ति गीतों के साथ उत्साही श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा के बीच कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर के भवन तक का घुमावदार रास्ता तय कर रहे थे। उज्जैन के सुरेश कुमार ने कहा, "हम यहां मां वैष्णो के दिव्य दर्शन के लिए आए हैं।

एडवांस में करा रखे थे रेल टिकट वहीं 12 सदस्यों के इस समूह में शामिल कुमार ने कहा कि तवी नदी में बाढ़ और जम्मू क्षेत्र में भारी तबाही के बावजूद, उन्होंने अपने रेल टिकट रद नहीं किए। बल्कि हर कीमत पर माता के दर्शन करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, "यह माता का हमें आशीर्वाद देने का आह्वान था।" यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मां के दर्शन कर उन्हें सुख की अनुभूति हो रही है।