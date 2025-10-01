Language
    जम्मू-कश्मीर: 4.52 करोड़ की लागत से गांवों को जोड़ेगी चकतवेला-कांगड़ी सड़क, डिप्टी CM ने किया उद्घाटन; ग्रामीणों में खुशी की लहर

    By ankush sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 05:39 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के बैरीपतन तहसील में चकतवेला-कांगड़ी सड़क का उद्घाटन हुआ। 4 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने वाली यह सड़क कई गांवों को जोड़ेगी। ग्रामीणों ने आज़ादी के बाद पहली बार विकास पहुंचने की बात कही। उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क बनने से शिक्षा स्वास्थ्य और व्यापार में सुधार होगा।

    डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने चकतवेला-कांगड़ी सड़क का किया उद्घाटन (फोटो: जागरण)

    संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। नोशहरा विधानसभा क्षेत्र की तहसील बैरीपतन में चकतवेला से चक-नो-बाद कांगड़ी सड़क का लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार भव्य उद्घाटन हो गया। जम्मू-कश्मीर सरकार के उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बुधवार को फीता काटकर इस बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत की।

    करीब 4 करोड़ 52 लाख रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क दर्जनों गांवों की जीवनरेखा साबित होगी। सड़क के बन जाने से न सिर्फ ग्रामीणों को पक्के रास्ते की सुविधा मिलेगी, बल्कि क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा, बीमार मरीजों की समय पर अस्पताल तक पहुंच और स्थानीय कारोबार को भी नई ऊर्जा मिलेगी।

    उद्घाटन के मौके पर ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक था। गांव-गांव से लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और उपमुख्यमंत्री का फूलमालाओं और नारों के साथ स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीण सतीश कुमार, जोगिंदर कुमार और पवन कुमार ने कहा आज़ादी के दशकों बाद हमें पक्की सड़क का तोहफा मिला है।

    अब तक हम कीचड़ और कच्चे रास्तों से परेशान थे। एम्बुलेंस तक गांव नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब हालात बदलेंगे और गांव विकास की राह पर दौड़ेगा। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    उन्होंने कहा कि ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।गांव-गांव तक सड़क पहुंचाना हमारा संकल्प है। जब सड़क बनती है तो विकास अपने आप घर-घर पहुंचता है।

    इस सड़क से बैरीपतन तहसील के चकतवेला, चक-नो-बाद, कांगड़ी और आसपास के कई गांव सीधे जुड़ जाएंगे। खेती-बाड़ी का सामान बाजारों तक आसानी से पहुंचेगा, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होगी और आपात स्थिति में एम्बुलेंस सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध होंगी।

    ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क उनके जीवन को बदलने वाली परियोजना है। यह उद्घाटन सिर्फ सड़क का नहीं, बल्कि क्षेत्र के विकास और नई उम्मीदों का उद्घाटन है।