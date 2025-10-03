'लद्दाख हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता', एलजी कविंदर ने दिया सख्त संदेश, 'माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा'

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि लद्दाख में 24 सितंबर जैसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग केंद्र शासित प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लद्दाख की सीमा पाकिस्तान और चीन दोनों से लगती है इसलिए यहां शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

डिजिटल डेस्क, जागरण, लेह। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा पाकिस्तान और चीन दोनों से लगती है। लद्दाख हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग केंद्र शासित प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने यह सख्त संदेश देते हुए कहा कि यहां राष्ट्र-विरोधी तत्व मौजूद हैं और हम लद्दाख में 24 सितंबर जैसी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी प्राथमिकता देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है और हम जानते हैं कि लद्दाख के लोग शांतिप्रिय और राष्ट्रवादी हैं।

एलजी ने कहा कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, गलत वीडियो के प्रसार से यह स्पष्ट हुआ है। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। "अपने बयानों और भाषणों के माध्यम से भीड़ की हिंसा भड़काने वालों सहित कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। निर्दोषों के लिए न्याय और दोषियों के लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए।"

किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा हिंसा की न्यायिक जांच की बढ़ती मांग पर गुप्ता ने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर समय पर कार्रवाई न होती, तो भीड़ सब कुछ जला देते। हम चार लोगों की मौत से बहुत दुखी हैं, जो हमारे अपने बच्चों जैसे थे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।