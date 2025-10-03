Language
    लद्​दाख एलजी कविंदर ने कहा, 'मजिस्ट्रेट जांच शुरू, हम यह सुनिश्चित कर रहे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:27 PM (IST)

    लेह में हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद बाज़ार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं और वाहन सामान्य रूप से चल रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि आठवीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक केंद्र खोल दिए गए हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी पर उन्होंने कहा कि कार्रवाई सबूतों के आधार पर की गई है। केंद्र सरकार ने शीर्ष निकाय की बैठक में आमंत्रित किया है।

    24 सितंबर की हिंसक झड़प की घटनाओं की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी गई है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, लेह। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने कहा कि पिछले चार दिनों से बाज़ार आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं और लेह में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद वाहन सामान्य रूप से चल रहे हैं। आज व्यावसायिक वाहनों को भी अनुमति है।

    गत 24 सितंबर को हुए हालिया विरोध प्रदर्शन, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे लोगों का परिणाम थे, जो लेह में पुलिस अधिकारियों के साथ झड़पों में बदल गए। उपराज्यपाल ने कहा कि आठवीं कक्षा तक के सभी शैक्षणिक केंद्र खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा, "एक-दो दिन बाद सब कुछ पूरी तरह सामान्य हो जाएगा।"

    सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी पर उपराज्यपाल का बयान

    सोनम वांगचुक की गिरफ़्तारी पर बोलते हुए, उपराज्यपाल ने कहा, "कार्रवाई सबूतों के आधार पर की गई है। अदालत या कहीं और जाना उनका अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, इसलिए यह ठीक है। लेकिन सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कई प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया है और जमानत भी मिल गई है और जो दोषी पाए आएंगे, उन पर कार्रवाई होगी।"

    भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए कदम उठाए जाएंगे

    उन्होंने कहा, "हमने 24 सितंबर की हिंसक झड़प की घटनाओं की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू कर दी है। क्योंकि लद्दाख एक संवेदनशील क्षेत्र और सीमावर्ती राज्य है।" उन्होंने कहा, "हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे घटना की सूचना पुलिस को दें ताकि दोषियों को सलाखों के पीछे डाला जा सके।"

    उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय ने उन्हें 22 सितंबर को शीर्ष निकाय की बैठक में आमंत्रित किया है और उन्हें 6 अक्टूबर तक फिर से बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है।