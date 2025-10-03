कश्मीर घाटी में सीधे ऑटोमोबाइल परिवहन की शुरुआत, अनंतनाग गुड्स शेड में उतारा गया वाहनों का पहला रेक

कश्मीर घाटी के अनंतनाग में रेलवे के गुड्स शेड में पहला ऑटोमोबाइल रेक सफलतापूर्वक उतरा गया। हरियाणा के मानेसर से रवाना हुई ट्रेन 45 घंटों में 850 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके पहुँची। इस रेक में 116 नए वाहन थे जिससे कश्मीर घाटी में सीधे रेल-आधारित ऑटोमोबाइल परिवहन की शुरुआत हुई।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी के जिला अनंतनाग में स्थित रेलवे के गुड्स शेड में आज पहला ऑटोमोबाइल रेक सफलतापूर्वक उतारा गया। उत्तर रेलवे की इस पहल ने जम्मू-कश्मीर के लॉजिस्टिक्स और परिवहन बुनियादी ढांचे के लिए एक ऐतिहासिक विकास में योगदान दिया है।

पहले ऑटोमोबाइल रेक का सफल अनलोडिंग अभियान हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के गति शक्ति टर्मिनल से रवाना हुई यह ट्रेन शुक्रवार तड़के पहुँची और लगभग 45 घंटों में 850 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पूरी की। इस रेक में 116 नव-निर्मित वाहन थे, जिससे कश्मीर घाटी में सीधे रेल-आधारित ऑटोमोबाइल परिवहन की शुरुआत हुई।