Snowfall In Kashmir: गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़

श्रीनगर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई जिससे अफरवात और सनशाइन चोटियां बर्फ से ढक गईं। पर्यटकों ने इसे जादुई बताया और खुद को भाग्यशाली महसूस किया। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर तक मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। बर्फबारी से कश्मीर घाटी के तापमान में गिरावट आई है।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। स्कीइंग के लिए लोकप्रिय कश्मीर के पर्यटन स्थल गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई है। गुलमर्ग के लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट में वीरवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। अफरवात और सनशाइन चोटियां सफेद चादर से ढक गईं हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। पर्यटकों की प्रतिक्रिया, बर्फबारी को जादुई बताया पर्यटकों ने कहा कि वे मौसम की शुरुआत में बर्फबारी देखकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियाें में तस्वीरें खींचते हुए एक पर्यटक ने कहा, "अक्टूबर में ही गुलमर्ग की चोटियों को बर्फ से ढका देखना जादुई है। हमें इस आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी।"

