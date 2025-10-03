Snowfall In Kashmir: गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़
श्रीनगर के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई जिससे अफरवात और सनशाइन चोटियां बर्फ से ढक गईं। पर्यटकों ने इसे जादुई बताया और खुद को भाग्यशाली महसूस किया। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर तक मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। बर्फबारी से कश्मीर घाटी के तापमान में गिरावट आई है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। स्कीइंग के लिए लोकप्रिय कश्मीर के पर्यटन स्थल गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई जबकि मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई है।
गुलमर्ग के लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट में वीरवार और शुक्रवार की दरम्यानी रात को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। अफरवात और सनशाइन चोटियां सफेद चादर से ढक गईं हैं। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है।
पर्यटकों की प्रतिक्रिया, बर्फबारी को जादुई बताया
पर्यटकों ने कहा कि वे मौसम की शुरुआत में बर्फबारी देखकर खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियाें में तस्वीरें खींचते हुए एक पर्यटक ने कहा, "अक्टूबर में ही गुलमर्ग की चोटियों को बर्फ से ढका देखना जादुई है। हमें इस आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी।"
यह भी पढ़ें- लद्दाख एलजी कविंदर ने कहा, 'मजिस्ट्रेट जांच शुरू, हम यह सुनिश्चित कर रहे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों'
मौसम में सुधार होने की उम्मीद
मौसम विभाग ने कहा कि दोपहर तक मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी व बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ गई है और हवा में ठंडक महसूस की जा रही है। अक्टूबर की शुरुआत में हुई इस बर्फबारी ने न सिर्फ मौसम को सुहावना बना दिया है बल्कि एक मनोरम शीतकालीन दृश्य में बदल दिया है। गुलमर्ग घुमने के लिए आए पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वह सफेद चादर में ढके पहाड़ों को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए।
आने वाले हफ्तों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद
मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में एक बार फिर गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई है। जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट हुई है। पर्यटन से जुड़े लोगों ने उम्मीद जताई है कि आने वाले हफ्तों में बर्फबारी से रिसॉर्ट में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। और कश्मीर पर छाए मंदी के बादल छंट जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।