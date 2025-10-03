छत्तीसगढ़ के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की जम्मू में संदिग्ध मौत, परिवार वालों के आने के बाद करवाया जाएगा पोस्टमार्टम

जम्मू के शास्त्री नगर में एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। वह किराये के कमरे में अकेले रहते थे और छत्तीसगढ़ के निवासी थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांधी नगर पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के शास्त्री नगर इलाके में किराये में घर में रह रहे एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। डॉक्टर किराये के कमरे में अकेले ही रहता था। मूल रूप से वह छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और बीते कुछ समय से जम्मू में ही रह रहा था।

मामले की जांच में जुटी पुलिस गांधी नगर पुलिस ने डाक्टर बरुण कुमार धर निवासी इंजीनियरिंग कालोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रखवा दिया है, ताकि उसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके।

पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने पाया कि कमरा अंदर से बंद था। मोहल्ले वालों की मौजूदगी में पुलिस ने दरवाजे के लाक को तोड़ कर अंदर आए। फर्श पर डाक्टर का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने एफएसएल कर्मियों को मौके पर बुलाया ताकि सबूतों को जुटाया जा सके।