छत्तीसगढ़ के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की जम्मू में संदिग्ध मौत, परिवार वालों के आने के बाद करवाया जाएगा पोस्टमार्टम
जम्मू के शास्त्री नगर में एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। वह किराये के कमरे में अकेले रहते थे और छत्तीसगढ़ के निवासी थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांधी नगर पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर के शास्त्री नगर इलाके में किराये में घर में रह रहे एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। डॉक्टर किराये के कमरे में अकेले ही रहता था। मूल रूप से वह छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और बीते कुछ समय से जम्मू में ही रह रहा था।
मामले की जांच में जुटी पुलिस
गांधी नगर पुलिस ने डाक्टर बरुण कुमार धर निवासी इंजीनियरिंग कालोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को जम्मू के जीएमसी अस्पताल में रखवा दिया है, ताकि उसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके।
पुलिस के अनुसार, वीरवार दोपहर को शास्त्री इलाके में रहने वाली एक महिला ने गांधी नगर पुलिस थाने में फोन कर सूचित किया कि उनके घर पर किराये में रहने वाला डाक्टर का बीते दो दिन से कमरे का दरवाजा बंद है और वह बाहर नहीं आ रहा। दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा भी नहीं खोल रहा। जिसके चलते उन्हें अनहोनी की आशंका है।
पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया
इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने पाया कि कमरा अंदर से बंद था। मोहल्ले वालों की मौजूदगी में पुलिस ने दरवाजे के लाक को तोड़ कर अंदर आए। फर्श पर डाक्टर का शव संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने एफएसएल कर्मियों को मौके पर बुलाया ताकि सबूतों को जुटाया जा सके।
घटना स्थल से सबूत एकत्रित करने के बाद शव को जीएमसी अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस के अनुसार मृतक के परिवार वालों को फोन पर उसकी मौत की सूचना दे दी गई है। उनके जम्मू पहुंचने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। डाक्टर जम्मू में ही प्रेक्टिस किया करता था।
दुष्कर्म मामले में सेना का जवान गिरफ्तार
सांबा में बाड़ी ब्रह्मणा पुलिस थाने में दुष्कर्म के एक मामले में सेना के जवान को गिरफ्तार किया है। युवति ने सेना के जवान पर दुष्कर्म का आराेप लगाया है। आरोपित जवान की पहचान अनुप एम निवासी कोलम जिला कोटम राज्य केरल के रूप में हुई है और फिलहाल सतवारी सैन्य क्षेत्र में तैनात है।
शिकायतकर्ता कॉलेज की विद्यार्थी है और बडोड़ी गांव की रहने वाली है। छात्रा की शिकायत पर जवान के खिलाफ बाड़ी ब्राह्मणा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारीयों ने बताया कि लडकी ने इस घटना की जानकारी थाना बाड़ी ब्राह्मणा में दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए वीरवार को सैनिक अनूप एम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
