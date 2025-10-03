लेह में प्रदर्शनों के दौरान 4 लोगों की मौत के बाद लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के सदस्य ने की आत्महत्या, जानें पूरा मामला

लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदस्य स्टेंजिन दोरजे ने आत्महत्या कर ली। एलबीए अध्यक्ष के अनुसार दोरजे 24 सितंबर को लेह में हुए प्रदर्शनों के बाद निराश थे। वह सोनम वांगचुक के प्रशंसक और आंदोलन से जुड़े थे। पुलिस जांच में पता चला कि उन्होंने शराब पी थी और उनके पास सुसाइड नोट नहीं मिला।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। लद्दाख को राज्य बनाने, छठी अनुसूचि जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन में शामिल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन (एलबीए) ने लेह में प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत से उपजे हालात में अपने एक सदस्य के आत्महत्या करने की पुष्टि की है।

