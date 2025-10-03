लेह में प्रदर्शनों के दौरान 4 लोगों की मौत के बाद लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के सदस्य ने की आत्महत्या, जानें पूरा मामला
लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदस्य स्टेंजिन दोरजे ने आत्महत्या कर ली। एलबीए अध्यक्ष के अनुसार दोरजे 24 सितंबर को लेह में हुए प्रदर्शनों के बाद निराश थे। वह सोनम वांगचुक के प्रशंसक और आंदोलन से जुड़े थे। पुलिस जांच में पता चला कि उन्होंने शराब पी थी और उनके पास सुसाइड नोट नहीं मिला।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। लद्दाख को राज्य बनाने, छठी अनुसूचि जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन में शामिल लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन (एलबीए) ने लेह में प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत से उपजे हालात में अपने एक सदस्य के आत्महत्या करने की पुष्टि की है।
एलबीए के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे लाहरूक ने कहा है कि जनरल काउंसिल के सदस्य स्टेंजिन दोरजे लेह में 24 सितंबर से उपजे हालात में परेशान होकर आत्महत्या की है।
लेह में पत्रकारों से बातचीत में लाहरूक ने कहा कि स्टेंजिन सोनम वांगचुक के बड़े प्रशंसक थे व 24 सितंबर को प्रदर्शन के दौरान भी सोनम के साथ देखे गए थे।
यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 2000 करोड़ का पैकेज मंजूर
लेह में उपजे हालात से निराश थे दोरजे
उन्होंने कहा कि वह हमारे आंदोलन से जुड़े हुए थे। वह भूख हड़ताल स्थल से बाहर जाना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें रोका था। उनके भाइयों के अनुसार वह लेह में उपजे हालात को लेकर बेहद निराश थे। शायद इसी कारण आत्महत्या कर ली।
स्टेंजिन ने घर में लगा ली फांसी
लेह से करीब सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्किटमंग गांव के निवासी स्टेंजिन का शव बुधवार सुबह अपने घर पर फंदे से लटका हुआ पाया गया था। उनके परिवार में पत्नी व दो बच्चे हैं। स्टेंजिन के भाइयों का कहना है कि वह 24 सितंबर के प्रदर्शनों के दौरान चार लोगों की मौत व कई लोगों के घायल होने के बाद गहरे अवसाद में चले गए थे। इसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली।
यह भी पढ़ें- श्री माता वैष्णो देवी से कश्मीर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, चार दिन तक बढ़ाया संचालन
पुलिस ने की दोरजे के आत्महत्या करने की पुष्टि
लद्दाख पुलिस के अधिकारियों ने भी दोरजे के आत्महत्या करने की पुष्टि की है। लद्दाख पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मंगलवार रात काफी मात्रा में शराब पी थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दोरजे के शव के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।