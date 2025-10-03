श्री माता वैष्णो देवी से कश्मीर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, चार दिन तक बढ़ाया संचालन

उत्तर रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-बनिहाल रेल सेवा को चार दिन और बढ़ाया है। यह सेवा पहले 3 अक्टूबर तक थी लेकिन अब 7 अक्टूबर तक चलेगी। अधिकारियों ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। गाड़ी की समय सारिणी और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

संवाद सहयोगी, कटड़ा। यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में दिनांक 19 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक 15 दिनों के लिए स्पेशल गाड़ी संख्या 04688/ 04687 श्री माता वैष्णो देवी कटडा-बनिहाल- कटडा यात्रियों के लिए चलाई गई थी। जो कि यात्रियों के लिए सड़क यातायात के मुकाबले एक बेहतर विकल्प साबित हुई।

यात्री सुविधा के तहत गाड़ी संख्या 04688/04687 को दिनांक 03 अक्टूबर से 07 अक्टूबर तक गाड़ी के संचालन को चार दिनों के लिए बढ़ाया गया है। यह निर्णय मंडल रेल प्रबंधक विवेक कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल तथा वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक आरिश बंसल की अगुवाई में यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लिया गया, विशेषकर त्यौहारों को देखते हुए।