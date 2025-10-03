Language
    श्री माता वैष्णो देवी से कश्मीर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, चार दिन तक बढ़ाया संचालन

    By Rakesh Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    उत्तर रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-बनिहाल रेल सेवा को चार दिन और बढ़ाया है। यह सेवा पहले 3 अक्टूबर तक थी लेकिन अब 7 अक्टूबर तक चलेगी। अधिकारियों ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। गाड़ी की समय सारिणी और ठहराव में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    फोटो कैप्शन | फ़ाइल फोटो : कटड़ा रेलवे स्टेशन से बनिहाल के रवाना होती रेलगाड़ी |

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में दिनांक 19 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक 15 दिनों के लिए स्पेशल गाड़ी संख्या 04688/ 04687 श्री माता वैष्णो देवी कटडा-बनिहाल- कटडा यात्रियों के लिए चलाई गई थी। जो कि यात्रियों के लिए सड़क यातायात के मुकाबले एक बेहतर विकल्प साबित हुई।

    यात्री सुविधा के तहत गाड़ी संख्या 04688/04687 को दिनांक 03 अक्टूबर से 07 अक्टूबर तक गाड़ी के संचालन को चार दिनों के लिए बढ़ाया गया है। यह निर्णय मंडल रेल प्रबंधक विवेक कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल तथा वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक आरिश बंसल की अगुवाई में यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लिया गया, विशेषकर त्यौहारों को देखते हुए।

    गाड़ी संख्या 04688/04687 की समय सारिणी तथा स्टेशनों पर ठहराव यथावत रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है, कि यात्रा संबंधी जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट या आधिकारिक यात्री पूछताछ नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं।