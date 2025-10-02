Language
    मां वैष्णो देवी यात्रा में कमी के कारण श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़ रहा इंतजार; बैटरी कार-रोपवे सेवाएं भी उपलब्ध

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कम भीड़ होने के कारण श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। पंजीकरण और दर्शन आसानी से हो रहे हैं। मौसम सुहावना रहने से यात्रा और भी सुखद है। हेलीकॉप्टर सेवा बाधित होने पर भी बैटरी कार और रोपवे जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

    श्रद्धालु भैरव घाटी में बाबा भैरवनाथ के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं।

    संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा वर्तमान में कमी के कारण श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। श्रद्धालु पूरे जोश के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं।

    श्रद्धालुओं को न तो कटड़ा में पंजीकरण को लेकर और न ही भवन पर मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शनों को लेकर कोई खास इंतजार करना पड़ रहा है। जिसके कारण श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा वर्तमान में पूरी तरह से सुखमय बनी हुई है।

    हेलीकॉप्टर सेवा बीच-बीच में रही प्रभावित

    वीरवार को दिनभर मौसम सुहावना बना रहा, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा और भी सुखमय हो गई। हालांकि, बादलों के कारण कटड़ा से चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा बीच-बीच में प्रभावित रही, लेकिन बैटरी कार सेवा और रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाएं लगातार श्रद्धालुओं को मिलती रहीं।

    बाबा भैरवनाथ के चरणों में नतमस्तक होते रहे भक्त

    श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान भवन मार्ग पर अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण में पवित्र व प्राचीन गर्भ जून गुफा के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाते रहे। वहीं, भवन पर मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन करने के बाद भैरव घाटी रवाना होकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में लगातार नतमस्तक होते रहे और अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करते नजर आए।

    पहली अक्टूबर को 18 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

    बीते 1 अक्टूबर को 18048 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी, जबकि 2 अक्टूबर यानी कि वीरवार शाम 6:00 तक करीब 12000 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर भवन की ओर रवाना हो चुके थे। श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है।