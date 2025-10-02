मां वैष्णो देवी यात्रा में कमी के कारण श्रद्धालुओं को नहीं करना पड़ रहा इंतजार; बैटरी कार-रोपवे सेवाएं भी उपलब्ध

वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कम भीड़ होने के कारण श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। पंजीकरण और दर्शन आसानी से हो रहे हैं। मौसम सुहावना रहने से यात्रा और भी सुखद है। हेलीकॉप्टर सेवा बाधित होने पर भी बैटरी कार और रोपवे जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा वर्तमान में कमी के कारण श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। श्रद्धालु पूरे जोश के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं।

श्रद्धालुओं को न तो कटड़ा में पंजीकरण को लेकर और न ही भवन पर मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शनों को लेकर कोई खास इंतजार करना पड़ रहा है। जिसके कारण श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा वर्तमान में पूरी तरह से सुखमय बनी हुई है।