नवरात्र के दौरान जिला ऊधमपुर में दर्दनाक हादसा, 10 वर्षीय बच्चे का शव बिरमा नाले से बरामद

ऊधमपुर में नवरात्र के दौरान एक दुखद घटना घटी जहाँ सुई झक्कड़ क्षेत्र से लापता हुए दस वर्षीय आयुष्मान का शव बिरमा नाले में मिला। रामनवमी की छुट्टी पर साइकिल से निकले आयुष्मान की खोजबीन के बाद उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। नवरात्र के बीच ऊधमपुर में बुधवार शाम एक दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। सूई झक्कड़ क्षेत्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए दस वर्ष के बच्चे का शव देर शाम को बिरमा नाले से बरामद हुआ। आज वीरवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया गया।

मृतक बच्चे की पहचान सुई झक्कड़ में रहने वाले 10 वर्षीय आयुष्मान पुत्र विजय कुमार मूल निवासी छत्तीसगढ़ के रूप में बताई गई है। मृतक के पिता विजय ने बताया कि वह दिहाड़ी लगाने का काम करते हैं। बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे वह रोज की तरह दिहाड़ी लगाने के लिए चले गए थे।