बारामूला मेडिकल कॉलेज के लिए ब्लड कैरियर वैन की खरीद में देरी, जीएमसी प्रिंसिपल ने बताई वजह

सरकारी मेडिकल कॉलेज बारामूला में 36 लाख रुपये की ब्लड कैरियर वैन की खरीद में देरी हो रही है जबकि धनराशि स्वीकृत हुए नौ महीने हो चुके हैं। नीति आयोग अनुदान के तहत यह वैन अस्पताल में रक्त की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए थी। एम्बुलेंस की कमी के बीच डायलिसिस मशीनें खरीदी गईं लेकिन वैन का अधिग्रहण नहीं हो पाया।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। धनराशि स्वीकृत होने के लगभग नौ महीने बाद भी सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) बारामूला के लिए 36 लाख रुपये मूल्य की ब्लड कैरियर वैन अभी तक नहीं खरीदी जा सकी है, जो प्रशासनिक देरी को दर्शाता है।

ज़िला प्रशासन ने आकांक्षी ज़िलों के लिए नीति आयोग अनुदान के तहत फरवरी में धनराशि स्वीकृत की थी। इस वैन का उद्देश्य अस्पताल को विभिन्न स्थानों पर रक्त की व्यवस्था करने और रोगियों की देखभाल को आसान बनाने में सहायता करना था। हालांकि, समय बीतने के बावजूद, यह अभी तक नहीं खरीदी जा सकी है।

डायलिसिस मशीनें खरीदी गईं, लेकिन वैन नहीं अधिकारी ने बताया कि जेएंडके मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सात नई डायलिसिस मशीनें सफलतापूर्वक खरीदी गईं, वैन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। उनके अनुसार, देरी आंशिक रूप से जीईएम पोर्टल के बजाय मोटर गैरेज के माध्यम से खरीद के विकल्प के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप कई बाधाएं और फिर से निविदा प्रक्रिया हुई। अधिकारी ने कहा, "9 महीने बीत चुके हैं, और 36 लाख रुपये अप्रयुक्त हैं। इससे नीति आयोग से आगे के अनुदानों को जारी करने पर भी असर पड़ा है।"