लेह हिंसा मामले में बड़ा फैसला, 26 लोगों को मिली जमानत, दर्जनों लोग अभी भी गिरफ्तारी से बच रहे

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। लेह की एक अदालत ने 24 सितंबर को हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 26 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी है। इस हिंसा में लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की गोलीबारी में चार नागरिकों की मौत हो गई थी।

जमानत आदेश के बावजूद, कई अन्य लोग अभी भी जेल में हैं जबकि पुलिस इस अशांति में शामिल होने के आरोपी कई और लोगों की तलाश कर रही है। अदालत के सूत्रों ने बताया कि जमानत पर रिहा हुए 26 लोगों की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है।

आपको बता दें कि 24 सितंबर की घटना, जिसमें चार नागरिक, खारनाक के जिग्मेट दोरजे, हनु के रिनचेन दादुल, इगू के स्टैनज़िन नामगेल और स्कर्बुचन के त्सावांग थारचिन पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे, ने पूरे लद्दाख में व्यापक आक्रोश और राजनीतिक उथल-पुथल पैदा कर दी है।

बुधवार को जिला प्रशासन ने लेह के बाजारों को सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति दी थी। जरूरी खरीदारी करने के लिए सुबह से बाजारों में चहल पहल रही। शाम छह बजे के बाद लेह में प्रशासनिक पाबंधियां लगातार लोगों को अपने अपने घरों तक सीमित रहने का आग्रह किया गया।