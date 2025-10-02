पर्यटन में गिरावट के कारण कश्मीर के परिवहन व्यवसाय पर संकट के बादल, नहीं चुका पा रहे वाहनों के लोन
कश्मीर घाटी में पर्यटन में आई मंदी से परिवहन ऑपरेटरों के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। कई ऑपरेटर लोन चुकाने और खर्चों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है जिससे होटलों की बुकिंग और हवाई अड्डे पर पर्यटकों का आगमन कम हो गया है।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में पर्यटन क्षेत्र में छाई मंदी ने परिवहन से जुड़े आपरेटरों के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कई आपरेटर वाहन का लोन चुकाने और दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
आतंकवादी हमले के बाद पर्यटन में गिरावट
2019 से घाटी में रिकार्ड तोड़ पर्यटकों का आगमन हो रहा है। होटल, गेस्टहाउस और हाउसबोट पूरी क्षमता से चल रहे हैं। पर्यटन में तेज़ी ने पर्यटकों के लिए टैक्सियों और निजी वाहनों की मांग में भी तेज़ी से वृद्धि की। निरंतर वृद्धि की उम्मीद में कई आपरेटरों ने वाहन खरीदने के लिए भारी कर्ज लिया।
22 अप्रैल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों सहित 26 लोग मारे गए। इसके तुरंत बाद होटलों में बुकिंग घटकर केवल 20 प्रतिशत रह गई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पर्यटकों का आगमन आधा हो गया और एयरलाइनों ने उड़ानें कम कर दीं, जिससे पूरे पर्यटन तंत्र को गहरा झटका लगा।
यह भी पढ़ें- लेह हिंसा मामले में बड़ा फैसला, 26 लोगों को मिली जमानत, दर्जनों लोग अभी भी गिरफ्तारी से बच रहे
परिवहन संचालकों की मुश्किलें
जिन ट्रांसपोर्टरों ने वाहनों में भारी निवेश किया था, वे अब बढ़ते आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। टैक्सी आपरेटर तारिक अहमद ने कहा, मैंने एक नई गाड़ी के लिए बैंक से लोन लिया था इस उम्मीद में कि पर्यटन सीजन पिछले सालों की तरह जारी रहेगा। अब, बहुत कम पर्यटकों के साथ, मैं रोज़मर्रा के खर्चे भी नहीं चला पा रहा हूं, बैंक का कर्ज चुकाना तो दूर की बात है। ईएमआई बढ़ती जा रही है और हम भारी दबाव में हैं।
स्थानीय परिवहन संघ अब सरकार से ऋण स्थगन अवधि बढ़ाने, ब्याज सब्सिडी प्रदान करने और इस मंदी के दौरान आपरेटरों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देने का आग्रह कर रहे हैं। अहमद ने कहा, तत्काल राहत उपायों के बिना, पर्यटन परिवहन से जुड़े सैकड़ों परिवारों की आजीविका खतरे में है।"
यह भी पढ़ें- कश्मीर घाटी को मिलेगा पहला ऑटोमोबाइल रेक, मारुति सुजुकी के 116 वाहन लेकर कल अनंतनाग पहुंच रही ट्रेन
गाड़ियां बेचने को मजबूर होना पड़ रहा
वहीं जहूर अहमद, जिन्होंने लोन लेकर दो गाड़ियां खरीदी थीं, ने कहा, हालात इतने खराब हैं कि अब हमें गुज़ारा करने के लिए अपनी गाड़ियां बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जिस मांग पर हम भरोसा करते थे, वह लगभग रातोंरात गायब हो गई है। इस व्यवसाय से जुड़े कई लोग भी इसी मुसीबत में हैं और डिफाल्ट बढ़ रहे हैं।
उद्योग के जानकारों का कहना है कि पर्यटन से जुड़े परिवहन संचालक इस पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे कमज़ोर वर्गों में से हैं क्योंकि उनकी आय सीधे पर्यटकों की आमद पर निर्भर करती है। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे बाहरी झटके पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर पर्यटकों का आगमन स्थिर नहीं होता है तो और भी संचालक ऋण चुकाने में चूक करेंगे, जिससे बैंक संबंधित व्यवसाय और समग्र स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर LoC पर सुरक्षाबलों को मिलेगी और अधिक ताकत, IAIOS का अत्याधुनिकीकरण दुश्मन के दुस्साहस को करेगा विफल
सरकार से राहत की अपेक्षा
अहमद ने कहा, तत्काल राहत उपायों के बिना, पर्यटन परिवहन से जुड़े सैकड़ों परिवारों की आजीविका खतरे में है।" पर्यटन में आई गिरावट, चिंताओं और हवाई संपर्क में कमी के कारण और भी बदतर हो गई है। इसने इस बात को रेखांकित किया है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र कितना नाज़ुक हो सकता है।
अच्छे समय में भारी कर्ज लेने वाले परिवहन आपरेटरों के लिए, मांग में अचानक गिरावट ने पिछले निवेशों को वित्तीय देनदारियों में बदल दिया है जिससे कई लोगों को अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।