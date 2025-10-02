पर्यटन में गिरावट के कारण कश्मीर के परिवहन व्यवसाय पर संकट के बादल, नहीं चुका पा रहे वाहनों के लोन

कश्मीर घाटी में पर्यटन में आई मंदी से परिवहन ऑपरेटरों के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। कई ऑपरेटर लोन चुकाने और खर्चों को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है जिससे होटलों की बुकिंग और हवाई अड्डे पर पर्यटकों का आगमन कम हो गया है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में पर्यटन क्षेत्र में छाई मंदी ने परिवहन से जुड़े आपरेटरों के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे कई आपरेटर वाहन का लोन चुकाने और दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आतंकवादी हमले के बाद पर्यटन में गिरावट 2019 से घाटी में रिकार्ड तोड़ पर्यटकों का आगमन हो रहा है। होटल, गेस्टहाउस और हाउसबोट पूरी क्षमता से चल रहे हैं। पर्यटन में तेज़ी ने पर्यटकों के लिए टैक्सियों और निजी वाहनों की मांग में भी तेज़ी से वृद्धि की। निरंतर वृद्धि की उम्मीद में कई आपरेटरों ने वाहन खरीदने के लिए भारी कर्ज लिया।

22 अप्रैल तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों सहित 26 लोग मारे गए। इसके तुरंत बाद होटलों में बुकिंग घटकर केवल 20 प्रतिशत रह गई। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पर्यटकों का आगमन आधा हो गया और एयरलाइनों ने उड़ानें कम कर दीं, जिससे पूरे पर्यटन तंत्र को गहरा झटका लगा।

स्थानीय परिवहन संघ अब सरकार से ऋण स्थगन अवधि बढ़ाने, ब्याज सब्सिडी प्रदान करने और इस मंदी के दौरान आपरेटरों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देने का आग्रह कर रहे हैं। अहमद ने कहा, तत्काल राहत उपायों के बिना, पर्यटन परिवहन से जुड़े सैकड़ों परिवारों की आजीविका खतरे में है।"

उद्योग के जानकारों का कहना है कि पर्यटन से जुड़े परिवहन संचालक इस पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे कमज़ोर वर्गों में से हैं क्योंकि उनकी आय सीधे पर्यटकों की आमद पर निर्भर करती है। यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे बाहरी झटके पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर पर्यटकों का आगमन स्थिर नहीं होता है तो और भी संचालक ऋण चुकाने में चूक करेंगे, जिससे बैंक संबंधित व्यवसाय और समग्र स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।