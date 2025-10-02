कश्मीर घाटी को मिलेगा पहला ऑटोमोबाइल रेक, मारुति सुजुकी के 116 वाहन लेकर कल अनंतनाग पहुंच रही ट्रेन
कश्मीर घाटी को पहला ऑटोमोबाइल रेक मिलने वाला है जो अनंतनाग गुड्स शेड पहुंचेगा। इस रेक में 116 मारुति सुजुकी वाहन हैं जो मानेसर स्थित गति शक्ति टर्मिनल (जीसीटी) से रवाना हुई है। इस पहल से जम्मू-कश्मीर में ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलने और राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।
डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर घाटी को अपना पहला ऑटोमोबाइल रेक मिलने वाला है, जो कल अनंतनाग गुड्स शेड पहुंचेगा। यह रेक मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मानेसर स्थित गति शक्ति टर्मिनल (जीसीटी) से उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन द्वारा रवाना किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि इस रेक में इसमें ब्रेज़ा, डिज़ायर, वैगनआर और एस-प्रेसो सहित 116 मारुति सुजुकी वाहन हैं। यह ऑटो ट्रेन गत बुधवार दोपहर 12.35 बजे मानेसर से रवाना हुई और लगभग 45 घंटे में 850 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
यह ट्रेन चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए कल शुक्रवार 3 अक्टूबर को सुबह 10 बजे नए खुले अनंतनाग रेलवे टर्मिनल पहुचेगी।
एक अधिकारी ने कहा कि इस रेक से जम्मू-कश्मीर में ऑटोमोबाइल परिवहन के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ने की उम्मीद है। इससे पहले सीमेंट ले जाने वाली पहली मालगाड़ी पंजाब के रूपनगर से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग माल शेड तक 9 अगस्त को सफलतापूर्वक पहुंची थी।
यह कश्मीर को राष्ट्रीय माल नेटवर्क से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। सितंबर में एक मालगाड़ी घाटी से कश्मीरी सेबों को बाहरी बाजारों तक ले गई थी।
ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
इस पहल से जम्मू-कश्मीर में ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल राज्य में वाहनों की आपूर्ति में सुधार होगा बल्कि यहां के लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह रेक अनंतनाग गुड्स शेड पर पहुंचने के बाद वहां से वाहनों को जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में वितरित किया जाएगा। इससे राज्य में वाहनों की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
राज्य की अर्थव्यवस्था में भी होगा सुधार
इस पहल का मकसद जम्मू-कश्मीर में ऑटोमोबाइल उद्योग को ऊंचाइयों पर ले जाना है। राज्य के बेरोजगार पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इससे से भी बढ़कर उत्तर रेलवे की इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, यह पहल जम्मू-कश्मीर में ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के लोगों ने भी रेलवे मंत्रालय के इस कदम की सराहना की है।
