Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनसीबी ने किया नशीले पदार्थों की तस्करी का पर्दाफाश, 14.660 किलोग्राम चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

    By anchal singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू ने चरस तस्करी मामले में सफलता प्राप्त की। 15 अगस्त 2020 को मिली सूचना के आधार पर एनसीबी ने सांबा में एक ट्रक को रोका और 14.660 किलोग्राम चरस जब्त की। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने खुलासा किया कि उन्हें यह चरस गुलाम मोहिउद्दीन ने दी थी। फोरेंसिक जांच में पदार्थ की पुष्टि चरस के रूप में हुई।

    prefferd source google
    Hero Image
    नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की यह सफलता नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने चरस (कैनबिस रेजिन) की तस्करी से जुड़े एक मामले में एक महत्वपूर्ण दोषसिद्धि हासिल की है। यह दोषसिद्धि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और युवाओं को नशीले पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मामले का विवरण

    15 अगस्त 2020 को एनसीबी जम्मू को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली कि दो व्यक्ति, हरजीत सिंह निवासी हरदेव नगर, जालंधर, पंजाब और राज कुमार निवासी करतारपुर, जालंधर, पंजाब, एक ट्रक नंबर पीबी08बीवी-9981 में श्रीनगर से पंजाब की ओर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ ले जा रहे थे।

    यह भी पढ़ें- कश्मीर में सेब के बाद अब धान की फसल प्रभावित; पैदावार में 40-50 प्रतिशत की गिरावट, किसानों की आजीविका खतरे में

    एनसीबी की कार्रवाई

    त्वरित कार्रवाई करते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में एक समर्पित एनसीबी टीम का गठन किया गया। जिसने 16 अगस्त 2020 की तड़के मानसर मोड़, सांबा में एक नाका लगाया। सुबह लगभग 5.30 बजे पहचाने गए ट्रक को रोक लिया गया। चालक राज कुमार और सह-चालक हरजीत सिंह के वाहन की गहन तलाशी ली गई।

    चरस की बरामदगी

    टूलबॉक्स के भीतर चतुराई से छिपाए गए छिद्रों, ईंधन टैंक से बंधी एक बाल्टी और एक एयर सिलेंडर से लाल और भूरे रंग के टेप में लिपटे 15 पैकेट बरामद किए गए। नारकोटिक डिटेक्शन किट से जांच करने पर सामग्री में चरस होने की पुष्टि हुई। प्रतिबंधित पदार्थ का वजन 14.660 किलोग्राम था, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा के रूप में योग्य है।

    यह भी पढ़ें- लेह हिंसा मामले में बड़ा फैसला, 26 लोगों को मिली जमानत, दर्जनों लोग अभी भी गिरफ्तारी से बच रहे

    आरोपियों की गिरफ्तारी और ट्रक की जब्ती

    दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अवैध परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रक को भी जब्त कर लिया गया। दोनों आरोपियों ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज अपने स्वैच्छिक बयानों में कबूल किया कि चरस उन्हें बिजबेहरा, अनंतनाग के गुलाम मोहिउद्दीन द्वारा डिलीवरी के लिए सौंपी गई थी।

    फोरेंसिक विश्लेषण और आगे की जांच

    केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (सीआरसीएल), नई दिल्ली द्वारा बाद में किए गए फोरेंसिक विश्लेषण ने पदार्थ के चरस होने की पुष्टि की। जांच में काल डिटेल रिकार्ड के माध्यम से अन्य संदिग्धों की संलिप्तता का भी पता चला, जो एक बड़े तस्करी नेटवर्क का संकेत देता है।

    यह भी पढ़ें- पर्यटन में गिरावट के कारण कश्मीर के परिवहन व्यवसाय पर संकट के बादल, नहीं चुका पा रहे वाहनों के लोन

    एनसीबी की सफलता

    इस मामले में एनसीबी की सफलता नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दोषसिद्धि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और युवाओं को नशीले पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।