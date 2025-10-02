एनसीबी ने किया नशीले पदार्थों की तस्करी का पर्दाफाश, 14.660 किलोग्राम चरस के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जम्मू ने चरस तस्करी मामले में सफलता प्राप्त की। 15 अगस्त 2020 को मिली सूचना के आधार पर एनसीबी ने सांबा में एक ट्रक को रोका और 14.660 किलोग्राम चरस जब्त की। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने खुलासा किया कि उन्हें यह चरस गुलाम मोहिउद्दीन ने दी थी। फोरेंसिक जांच में पदार्थ की पुष्टि चरस के रूप में हुई।

जागरण संवाददाता, जम्मू। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), जम्मू क्षेत्रीय इकाई ने चरस (कैनबिस रेजिन) की तस्करी से जुड़े एक मामले में एक महत्वपूर्ण दोषसिद्धि हासिल की है। यह दोषसिद्धि मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने और युवाओं को नशीले पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

मामले का विवरण 15 अगस्त 2020 को एनसीबी जम्मू को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली कि दो व्यक्ति, हरजीत सिंह निवासी हरदेव नगर, जालंधर, पंजाब और राज कुमार निवासी करतारपुर, जालंधर, पंजाब, एक ट्रक नंबर पीबी08बीवी-9981 में श्रीनगर से पंजाब की ओर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ ले जा रहे थे।

चरस की बरामदगी टूलबॉक्स के भीतर चतुराई से छिपाए गए छिद्रों, ईंधन टैंक से बंधी एक बाल्टी और एक एयर सिलेंडर से लाल और भूरे रंग के टेप में लिपटे 15 पैकेट बरामद किए गए। नारकोटिक डिटेक्शन किट से जांच करने पर सामग्री में चरस होने की पुष्टि हुई। प्रतिबंधित पदार्थ का वजन 14.660 किलोग्राम था, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा के रूप में योग्य है।