कश्मीर में सेब के बाद अब धान की फसल प्रभावित; पैदावार में 40-50 प्रतिशत की गिरावट, किसानों की आजीविका खतरे में

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सेब उत्पादकों के बाद अब घाटी भर के किसानों ने इस साल धान की पैदावार में भारी नुकसान की सूचना दी है, जिससे पैदावार लगभग 40-50 प्रतिशत तक गिर गई है। वे इस संकट के लिए महत्वपूर्ण फसल उत्पादन के महीनों में लंबे समय तक सूखे, उसके बाद लगातार बारिश और कटाई से ठीक पहले बाढ़ जैसे हालात को ज़िम्मेदार ठहराते हैं।कई जिलों के किसानों ने कहा कि इस साल मौसम के मिजाज ने उनकी आजीविका तबाह कर दी है।

पुलवामा के एक किसान इरशाद अहमद ने कहा, लगातार तीन महीनों जून, जुलाई और अगस्त में बारिश न के बराबर हुई। फसल ठीक से नहीं उगी और फिर जब हम कटाई की उम्मीद कर रहे थे, भारी बारिश ने कई दिनों तक खेतों को पानी में डुबोए रखा।

लगभग 40 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई स्थानीय लोगों के अनुसार सैकड़ों परिवार जो अपनी जीविका के लिए सीधे तौर पर धान की खेती पर निर्भर हैं, इस साल बिना किसी सुरक्षित आय के रह गए हैं। बडगाम के एक किसान गुलजार अहमद ने कहा, हमारी लगभग 40 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई है। जो परिवार केवल धान पर निर्भर हैं वे आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।

जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन सभी को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और घाटी भर के धान उत्पादकों के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा करने की अपील की। उन्होंने कहा, यह किसी एक गांव या एक ज़िले की बात नहीं है यह संकट व्यापक है। अगर सरकार अभी कदम नहीं उठाती है, तो यह धान की खेती पर निर्भर हज़ारों परिवारों की कमर तोड़ देगा।