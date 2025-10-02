रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर! उत्तर रेलवे ने कटड़ा-बनिहाल-कटड़ा स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया

उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए माता वैष्णो देवी कटड़ा-बनिहाल स्पेशल ट्रेन को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। पहले यह ट्रेन 3 अक्टूबर तक चलने वाली थी। यह फैसला त्यौहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। ट्रेन की समय सारिणी और ठहराव पहले जैसे ही रहेंगे। यात्री अधिक जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट या 139 पर संपर्क कर सकते हैं।

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-बनिहाल- कटड़ा के लिए स्पेशल गाड़ी संख्या 04688/ 04687 चलाई गई थी।

