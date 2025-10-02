Language
    रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर! उत्तर रेलवे ने कटड़ा-बनिहाल-कटड़ा स्पेशल ट्रेन का संचालन बढ़ाया

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:14 PM (IST)

    उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए माता वैष्णो देवी कटड़ा-बनिहाल स्पेशल ट्रेन को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। पहले यह ट्रेन 3 अक्टूबर तक चलने वाली थी। यह फैसला त्यौहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। ट्रेन की समय सारिणी और ठहराव पहले जैसे ही रहेंगे। यात्री अधिक जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट या 139 पर संपर्क कर सकते हैं।

    जम्मू-कटड़ा के बीच अन्य ट्रेनें भी उपलब्ध हैं।

    संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा-बनिहाल- कटड़ा के लिए स्पेशल गाड़ी संख्या 04688/ 04687 चलाई गई थी।

    यह ट्रेन 19 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक 15 दिनों के लिए चलाई गई थी। जो कि यात्रियों के लिए सड़क यातायात के मुकाबले एक बेहतर विकल्प साबित हुई।

    यात्री सुविधा के तहत गाड़ी संख्या 04688/04687 के संचालन को अब 03 अक्टूबर से 07 अक्टूबर यानी चार दिनों के लिए बढ़ाया गया है।

    यह निर्णय मंडल रेल प्रबंधक विवेक कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल तथा वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक आरिश बंसल की अगुवाई में त्यौहारी सीजन में यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए लिया गया।

    इस ट्रेन की समय सारिणी तथा स्टेशनों पर ठहराव यथावत रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि यात्रा संबंधी जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट या आधिकारिक यात्री पूछताछ नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं।

    इसके अलावा, जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच चलने वाली अन्य ट्रेनें भी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख ट्रेनें हैं:

    - 22439 Vande Bharat Ex: यह ट्रेन जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच सबसे तेज़ ट्रेन है, जो कि 1 घंटे 30 मिनट में यह दूरी तय करती है।

    - 02919 Dadn Svdk Spl: यह ट्रेन जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच सबसे सस्ती ट्रेन है, जिसकी टिकट की कीमत 60 रुपये है।

    - 22461 Shri Shakti Exp: यह ट्रेन जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच पहली ट्रेन है, जो कि 1 घंटे 52 मिनट में यह दूरी तय करती है।

    - 22477 जोधपुर जयपुर एक्सप्रेस: यह ट्रेन जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच आखिरी ट्रेन है, जो कि 1 घंटे 33 मिनट में यह दूरी तय करती है।

