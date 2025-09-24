गांदरबल में युवक की मौत का राज खुला: दोस्तों ने ही की थी हत्या, एसएसपी ने किया मौत के पीछे की सच्चाई का खुलासा

गांदरबल पुलिस ने युवक एजाज अहमद राथर की मौत की गुत्थी सुलझाई। एसएसपी पोसवाल के अनुसार एजाज की हत्या उसके दोस्तों नियाजुल हक और मोईन ने गला घोंटकर की थी जिसके बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। आरोपियों ने हत्या में इस्तेमाल तार खरीदा था जो सीसीटीवी में कैद है।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। गांदरबल पुलिस ने हाल ही में हुई युवक की मौत का सच सबके सामने ला दिया है। एसएसपी पोसवाल ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए बताया कि मृतक युवक जिसकी पहचान एजाज अहमद राथर 22 पुत्र गुलाम मोहम्मद राथर निवासी सुल्तान कॉलोनी कंगन के रूप में हुई है कि मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है।

एजाज को मारने के बाद उसके शव को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने घंटों चले बचाव प्रयासों के बाद मृतक के शव की जांच करने के बाद किया। एसएसपी ने बताया कि हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। "दोनों आरोपियों ने हत्या करने के लिए एक तार खरीदा था, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर कैद हो गया है। उसी से एजाज अहमद की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने उसका शव पावर कैनाल में फेंक दिया।