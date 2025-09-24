Language
    गांदरबल में युवक की मौत का राज खुला: दोस्तों ने ही की थी हत्या, एसएसपी ने किया मौत के पीछे की सच्चाई का खुलासा

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:30 PM (IST)

    गांदरबल पुलिस ने युवक एजाज अहमद राथर की मौत की गुत्थी सुलझाई। एसएसपी पोसवाल के अनुसार एजाज की हत्या उसके दोस्तों नियाजुल हक और मोईन ने गला घोंटकर की थी जिसके बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। आरोपियों ने हत्या में इस्तेमाल तार खरीदा था जो सीसीटीवी में कैद है।

    पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। यह घटना कंगन में हुई।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। गांदरबल पुलिस ने हाल ही में हुई युवक की मौत का सच सबके सामने ला दिया है। एसएसपी पोसवाल ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए बताया कि मृतक युवक जिसकी पहचान एजाज अहमद राथर 22 पुत्र गुलाम मोहम्मद राथर निवासी सुल्तान कॉलोनी कंगन के रूप में हुई है कि मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है।

    एजाज को मारने के बाद उसके शव को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने घंटों चले बचाव प्रयासों के बाद मृतक के शव की जांच करने के बाद किया।

    एसएसपी ने बताया कि हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। "दोनों आरोपियों ने हत्या करने के लिए एक तार खरीदा था, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर कैद हो गया है। उसी से एजाज अहमद की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने उसका शव पावर कैनाल में फेंक दिया।

    पुलिस ने जांच व पूछताछ के आधार पर बुधवार को यह खुलासा किया कि गांदरबल स्थित पावर कैनाल में मृत मिले युवक की मौत डूबने से नहीं बल्कि उसके ही दोस्तों द्वारा की गई एक सुनियोजित हत्या थी।

    गांदरबल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मुहम्मद खलील पोसवाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूरे मामले का विस्तार से खुलासा किया।

    एसएसपी ने बताया कि एजाज अहमद अपने दो दोस्तों जिनकी पहचान नियाजुल हक और मोईन के रूप में हुई है के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी उनके बीच उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद छिड़ गया। जिसके बाद दोनों ने उसकी हत्या का यह खेल रचा।

    दोनों आरोपियों ने एक तार खरीदा, उसका इस्तेमाल एजाज अहमद का गला घोंटने के लिए किया। फिर वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ने मृत एजाज का शव पावर कैनाल में फेंक दिया।

    जिला पुलिस प्रमुख ने आगे पुष्टि की कि हत्या में इस्तेमाल किया गया तार बरामद कर लिया गया है जबकि पीड़ित की गर्दन पर गला घोंटने के निशान दिखाई दे रहे हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हत्या थी।

    उन्होंने आगे कहा कि मामले को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक और फोरेंसिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और हमें आरोपियों के खिलाफ सजा मिलने की उम्मीद है।

    राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और पुलिस टीमों द्वारा 12 घंटे के भीषण अभियान के बाद मृतक का शव बरामद किया गया। कंगन और आसपास के इलाकों के स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं।

    बचाव अभियान के दौरान नहर के पास दर्जनों लोग जमा हो गए और बेसब्री से अपडेट का इंतज़ार करने लगे। कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण क्रिकेट मैच इतनी क्रूर हिंसा में बदल सकता है।

    एसएसपी पोसवाल ने व्यापक सामाजिक प्रभाव को संबोधित करते हुए कहा कि यह मामला एक चेतावनी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़के इस हद तक चले गए। हम माता-पिता और समाज से अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों के व्यवहार पर नज़र रखें और उन्हें सही दिशा दिखाएं।

    पुलिस ने हत्या का औपचारिक मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपी हिरासत में हैं। जांचकर्ता अब उन घटनाओं की कड़ियों को जोड़ रहे हैं जिनके कारण यह अपराध हुआ।

    मामले को पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एसएसपी पोसवाल ने दोहराया, "हम दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।"