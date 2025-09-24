'आई लव मुहम्मद' नारे के समर्थन में बोले CM Omar, 'मुसलमानों को भी अपने पैगंबर के प्रति प्रेम व्यक्त करने का अधिकार'

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आई लव मुहम्मद नारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने पैगंबर के प्रति प्रेम व्यक्त करने का अधिकार है जैसे अन्य धर्मों के लोग करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस नारे को अपमानजनक बताने वालों की आलोचना की और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की बात कही।

जब मुसलमान 'आई लव मुहम्मद' लिखकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, तो यह कब और कैसे गलत हो जाता है? नकारात्मक प्रतिक्रिया देना सही नहीं है।" यहां से उठा आई लव मुहम्मद पर विवाद मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी इस नारे को लेकर पूरे देश में बढ़ते विवाद के बीच आई है। यह मुद्दा सबसे पहले इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के कानपुर में बारावफात के जुलूस के दौरान सुर्खियों में आया था।