Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुज्जर युवक हत्या मामले में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, महबूबा बोली- 'यह याद दिलाता है कि कोई भी, कानून से ऊपर नहीं'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:45 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुज्जर युवक मोहम्मद परवेज़ की हत्या के मामले में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। परवेज़ की हत्या 24 जुलाई को हुई थी जिसके बाद गुज्जर समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर जांच शुरू की।

    prefferd source google
    Hero Image
    एसआईटी जांच में कांस्टेबल पवन सिंह को दोषी पाया गया, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जुलाई में हुई गोलीबारी की घटना में गुज्जर युवक की हत्या के सिलसिले में एक कांस्टेबल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है। जम्मू-कश्मीर के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे "न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस कार्रवाई के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस घटना का स्वागत करते हुए न्याय की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि "यह याद दिलाता है कि कोई भी, यहां तक कि वर्दीधारी भी, कानून से ऊपर नहीं है।"

    वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि निकी तवी निवासी 21 वर्षीय मोहम्मद परवेज़ की 24 जुलाई को जम्मू शहर के बाहरी इलाके सुरे चक गांव के पास कथित तौर पर हुई गोलीबारी में पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

    यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव की घोषणा, सभी चार सीटों पर 24 अक्टूबर को होगा मतदान

    इस घटना के बाद गुज्जर समुदाय ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के इस दावे को खारिज कर दिया कि युवक एक ड्रग तस्कर था। यही नहीं उन्होंने दावा किया कि उसकी हत्या एक "फर्जी मुठभेड़" में की गई थी।

    आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया और घटना की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष समेत कई राजनीतिक नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। इन नेताओं ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की।

    एसआईटी की जांच के आधार पर सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल पवन सिंह को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने आगे कोई जानकारी साझा नहीं की।

    यह भी पढ़ें- गांदरबल में युवक की मौत का राज खुला: दोस्तों ने ही की थी हत्या, एसएसपी ने किया मौत के पीछे की सच्चाई का खुलासा

    पवन सिंह और हेड कांस्टेबल बलजिंदर सिंह को हत्या के तुरंत बाद निलंबित कर दिया गया था।

    वहीं पीडीपी अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट में पुलिस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि परवेज़ की दुखद मौत के सिलसिले में पवन सिंह की गिरफ़्तारी न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह याद दिलाता है कि कोई भी, यहां तक कि वर्दीधारी भी, कानून से ऊपर नहीं है। इससे एक कड़ा संदेश जाता है कि पुलिस बल में जवाबदेही वैकल्पिक नहीं है।

    उन्होंने दावा किया कि परवेज़ एक निर्दोष व्यक्ति था, हालांकि उसकी क्षति अपूरणीय है। लेकिन यह गिरफ़्तारी न्याय मिलने की एक छोटी सी उम्मीद जगाती है।

    पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीपी जम्मू के नेतृत्व में एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। यह एक ऐसा कदम है जो व्यवस्था में विश्वास बहाल करने में मदद करता है।

    यह भी पढ़ें- लेह में सोनम वांगचुक के आंदोलन में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, BJP ऑफिस और CRPF की गाड़ी में लगाई आग

    उम्मीद है कि अब न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करेगी और मृतक परवेज़ को आखिरकार न्याय मिलेगा।