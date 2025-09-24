गुज्जर युवक हत्या मामले में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, महबूबा बोली- 'यह याद दिलाता है कि कोई भी, कानून से ऊपर नहीं'

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुज्जर युवक मोहम्मद परवेज़ की हत्या के मामले में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। परवेज़ की हत्या 24 जुलाई को हुई थी जिसके बाद गुज्जर समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया था। पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर जांच शुरू की।

डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जुलाई में हुई गोलीबारी की घटना में गुज्जर युवक की हत्या के सिलसिले में एक कांस्टेबल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है। जम्मू-कश्मीर के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे "न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम" बताया।

पुलिस कार्रवाई के बाद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस घटना का स्वागत करते हुए न्याय की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि "यह याद दिलाता है कि कोई भी, यहां तक कि वर्दीधारी भी, कानून से ऊपर नहीं है।"

वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि निकी तवी निवासी 21 वर्षीय मोहम्मद परवेज़ की 24 जुलाई को जम्मू शहर के बाहरी इलाके सुरे चक गांव के पास कथित तौर पर हुई गोलीबारी में पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया और घटना की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष समेत कई राजनीतिक नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। इन नेताओं ने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की।

एसआईटी की जांच के आधार पर सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल पवन सिंह को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने आगे कोई जानकारी साझा नहीं की।

The arrest of Pawan Singh in connection with the tragic death of Parvez Ahmed is a crucial step toward justice . It is a reminder that no one, not even those in uniform, are above the law. This sends a strong message that accountability within the police force is not optional.… — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 23, 2025 वहीं पीडीपी अध्यक्ष ने एक्स पर एक पोस्ट में पुलिस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि परवेज़ की दुखद मौत के सिलसिले में पवन सिंह की गिरफ़्तारी न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह याद दिलाता है कि कोई भी, यहां तक कि वर्दीधारी भी, कानून से ऊपर नहीं है। इससे एक कड़ा संदेश जाता है कि पुलिस बल में जवाबदेही वैकल्पिक नहीं है।