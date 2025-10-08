Jammu: गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी के आरोपित का गुस्साएं लोगों ने JCB चलाकर मकान किया जमींदोज, PSA लगाने की मांग

रामगढ़ के एक गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना से सिख समुदाय में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया और उसकी कार को आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन सिख संगठन पीएसए के तहत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है।

संवाद सहयोगी, जागरण, रामगढ़। सब सेक्टर रामगढ़ के गांव कौलपुर स्थित गुरूद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी किए जाने की घटना सामने आने पर सिख समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश भड़क गया। गुस्साएं लोगों ने गुरुद्वारा के निकट ही रहने वाले इस आरोपित के मकान पर जेसीबी लगाकर पूरा मकान जमींदोज कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान लोगों ने घर में खड़ी कार को भी आग के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था और उसकी जान के खतरे को देखते हुए उसे जम्मू में नगरोटा पुलिस स्टेशन लाकर रखा गया। सिख संगठनों ने आरोपित पर पीएसए के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

स्थानीय लोगों ने आग की लपटों को उठता देखा जानकारी के अनुसार बीती मंगलवार देर रात करीब एक बजकर बीस मिनट पर स्थानीय गांव कौलपुर स्थित गुरूद्वारा साहिब से स्थानीय लोगों ने आग की लपटों को उठता देखा और राहत व बचाव कार्य के लिए तुरंत मौके पर पहुंच गए। किसी तरह सिख संगत व आस-पास गांववासियों ने श्री गुरूद्वारा साहिब में लगी आग पर काबू पाया और इस मामले की तह तक जाने के लिए श्री गुरूद्वारा साहिब की सुरक्षा के लिए लगाए सीसीटीवी कैंमरों की फुटेज को खंगाला।

सैकड़ों की संख्या में सिख संगत सड़कों पर उतर आई इस सीसीटीवी फुटेज में स्थानीय सिरफिरे व्यक्ति द्वारा किए गए घिनौने आपराध की ज्वाला हर तरफ फूट पड़ी। सैकड़ों की संख्या में सिख संगत सड़कों पर उतर आई, जिसके समर्थन में स्थानीय जिला गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी सहित शिरोमनि गुरूद्वारा जत्थेदार पंजाब, जम्मू डीजीपीसी कमेटियों सहित गुरूद्वारा प्रबंधक इकाई कमेटियां भी गांव कौलपुर पहुंच गईं। हर तरफ सिख संगत में इस घिनौने आपराध व श्री गुरू ग्रंथ साहिब की हुई बेअदबी पर रोष जताया।