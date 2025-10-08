बेसहारा मवेशियों की समस्या से जूझ रहा जम्मू, सड़कों पर कभी भी हो सकता है हादसा; जिम्मेदारी किसकी?

जम्मू शहर में सड़कों पर घूमते मवेशी दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। नगर निगम की सख्ती के बावजूद मवेशी मालिक इन्हें खुला छोड़ देते हैं। निगम मवेशियों को पकड़कर जुर्माना वसूलता है लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। शहर के कई इलाकों में मवेशियों की समस्या बनी हुई है जिससे लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। शहर की सड़कों पर यहां-वहां घूम रहे मवेशी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। नगर निगम की सख्ती के बावजूद इन मवेशियों को खुले में छोड़ दिया जाता है। यह बेजुबान सड़कों पर कहीं भी खड़े हो जाते या फिर बैठ जाते हैं जो हादसों का सबब बनते हैं और जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं।

मौजूदा समय में भी शहर की अधिकतर सड़कों पर इन मवेशियों को देखा जा सकता है। यह बेजुबान अपनी मजबूरी तो नहीं बता पाते लेकिन साफ है कि यह कोई आवारा मवेशी नहीं हैं। आसपास ही कुछ डेयरी, एक-दो मवेशी रखने वाले जगह की तंगी के चलते अधिकतर समय इन्हें खुला ही छोड़ते हैं।

हर रोज पकड़ते हैं 5-7 मवेशी जम्मू नगर निगम ने हर रोज शहर से 5 से 7 मवेशियों को सड़कों से पकड़ता है। फिर मवेशी के मालिक को बुलाकर जुर्माना कर मवेशी को सशर्त सुपुर्द कर दिया जाता है। अफसोस की बात है कि बार-बार जुर्माना होने के बावजूद यह लोग सुधरेन का नाम नहीं ले रहे। हालांकि निगम ने बार-बार पकड़े जाने वाले मवेशी का जुर्माना बढ़ाना शुरू किया है।

शहर में एकमात्र बाड़ा शहर में जम्मू नगर निगम के पास फिलहाल डोगरा हाल में एक कैटलपांड (मवेशी बाड़ा) है। इसमें 70 से 80 मवेशियों को रखा जा सकता है। चूंकि मवेशियों के खिलाफ क्रूरता का कानून यहां लागू हैं तो निगम इसका भी ध्यान रखता है। लिहाजा, मवेशियों को ठूस-ठूस कर न रखा जाए, को ध्यान में रखते हुए रोजाना 5-6 मवेशी भी उठाए जाते हैं।

वहीं नगरोटा के जगती में अब एक नया कैटलपांड बनाया गया है जहां 350 मवेशियों के रखने की क्षमता है। यह फिलहाल निर्माणाधीन है। मौजूदा समय में यहां 250 के करीब मवेशी हैं। पकड़े गए मवेशी को पहले डोगरा हाल कैटलपांड में रखा जाता है।