दक्षिण कश्मीर में आतंकरोधी अभियान के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए दो सैन्यकर्मी लापता, तलाश जारी

जम्मू-कश्मीर के गडूल कोकरनाग में आतंकरोधी अभियान के दौरान हिमस्खलन होने से दो सैन्यकर्मी लापता हो गए हैं जिनमें एक पैरा कमांडो और एक अग्निवीर शामिल हैं। सेना के बचाव दल हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से उनकी तलाश कर रही है। यह घटना अहलन गडूल में हुई जहाँ पहले भी आतंकी गतिविधियाँ होती रही हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के गडूल कोकरनाग में आतंकरोधी अभियान के दौरान हिमस्खलन में दो सैन्यकर्मी लापता हो गए हैं। लापता जवानों में एक पैरा कमांडो और एक अग्निवीर शामिल हैं। सेना के बचाव दल की ओर से हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

जिस इलाके में यह घटना हुई है, वहां बीते कुछ समय से आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ रहीं थी। इस इलाके को आतंकी दक्षिण कश्मीर और जम्मू प्रांत के डोडा-किश्तवाड़ की तरफ आने जाने के लिए अपने एक ट्रांजिटरूट की तरह इस्तेमाल करते हैं।

तलाशी अभियान जारी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, जिस इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था, वह काफी ऊंचाई वाला एक दुर्गम इलाका है। वहां काफी मात्रा में हिमपात हुआ है। हो सकता है कि हिमस्खलन के दौरान खुद को बचाते हुए दोनों जवान रास्ता भटक गए हों। उनके साथ रेडियो संपर्क बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है।