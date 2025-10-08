ऊधमपुर जिले में सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, बसंतगढ़ क्षेत्र में हथियारबंद संदिग्ध देखे जाने के बाद चला सर्च ऑपरेशन
जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर जिले के बसंतगढ़ में हथियारबंद संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया। बसंतगढ़ में पहले भी आतंकियों की गतिविधियां देखी गई हैं जिससे यह क्षेत्र सुरक्षाबलों के लिए संवेदनशील बना हुआ है।
जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जम्मू-कश्मीर के जिला ऊधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने तीन हथियारबंद संदिग्धों को इलाके में घूमते देखे जाने की सूचना दी है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सेना और पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला।
ग्रामीणों ने बसंतगढ़ के धरनी टाप के घने जंगलों में तीन हथियारबंद संदिग्धों को इलाके में घूमते देखा। सर्च ऑपरेशन मंगलवार से शुरू हुआ यह ऑपरेशन बुधवार देर शाम तक जारी रहा। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं।
मुठभेड़ की पृष्ठभूमि
बसंतगढ़ क्षेत्र में आतंकियों की गतिविधियां पिछले डेढ़ साल से देखी जा रही हैं और यहां कई बार आतंकियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़ हो चुकी है। घने जंगल और दुर्गम रास्तों के कारण यह इलाका आतंकियों के लिए शरणस्थली माना जाता है। सुरक्षाबलों का मानना है कि आतंकवादी किसी बड़ी साजिश के इरादे से इस इलाके में आए हो सकते हैं।
सुरक्षाबलों की कार्रवाई
सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और घर-घर तलाशी ली जा रही है। स्थानीय लोगों से भी सहयोग लिया जा रहा है और उनसे अपील की गई है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो वे तुरंत पुलिस को सूचित करें।
हालिया घटनाएं
आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली है। इसके बाद सुरक्षाबलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है।
