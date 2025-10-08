ऊधमपुर जिले में सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, बसंतगढ़ क्षेत्र में हथियारबंद संदिग्ध देखे जाने के बाद चला सर्च ऑपरेशन

जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर जिले के बसंतगढ़ में हथियारबंद संदिग्धों के देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। ग्रामीणों द्वारा सूचना दिए जाने पर सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया। बसंतगढ़ में पहले भी आतंकियों की गतिविधियां देखी गई हैं जिससे यह क्षेत्र सुरक्षाबलों के लिए संवेदनशील बना हुआ है।

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जम्मू-कश्मीर के जिला ऊधमपुर के बसंतगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने तीन हथियारबंद संदिग्धों को इलाके में घूमते देखे जाने की सूचना दी है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सेना और पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला।

ग्रामीणों ने बसंतगढ़ के धरनी टाप के घने जंगलों में तीन हथियारबंद संदिग्धों को इलाके में घूमते देखा। सर्च ऑपरेशन मंगलवार से शुरू हुआ यह ऑपरेशन बुधवार देर शाम तक जारी रहा। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं।