जम्मू-कश्मीर LoC पर बढ़ी सुरक्षा, बीएसएफ के आईजी अशोक यादव का दावा, '120 आतंकवादी लांचिंग पैड पर सक्रिय'

बीएसएफ आईजी अशोक यादव ने कहा कि जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा पर तनाव है पर सुरक्षा बलों की सतर्कता से घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार लगभग 120 आतंकवादी लांचिंग पैड पर सक्रिय हैं। सर्दियों में घुसपैठ की आशंका बनी रहती है परंतु हमारे जवान हर चुनौती के लिए तैयार हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने हाल ही में एक बयान में जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति के बारे में जानकारी दी। आज यहां पंथाचौक स्थित सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय में लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पत्रकारों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की सतर्कता और आधुनिक निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल के कारण आतंकवादी एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशों में सफल नहीं हो पा रहे हैं।

सर्दियों में बढ़ सकती है घुसपैठ की कोशिशें आपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर स्थिति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आइजी अशोक यादापर यादव ने कहा कि जिस तरह से सीसुब और सेना ने सतर्कता और आधुनिक निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल से नियंत्रण रेखा पर दबदबा बनाया है, उससे यह सुनिश्चित हो गया है कि घुसपैठ की कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं।

बीएसएफ और सेना की एलओसी पर मजबूत उपस्थिति आईजी ने घुसपैठ की कोशिशों को रोकने में बीएसएफ और भारतीय सेना की सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम अपने घुसपैठरोधी तंत्र की लगातार समीक्षा कर उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करते हैं।