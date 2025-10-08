जम्मू-कश्मीर LoC पर बढ़ी सुरक्षा, बीएसएफ के आईजी अशोक यादव का दावा, '120 आतंकवादी लांचिंग पैड पर सक्रिय'
बीएसएफ आईजी अशोक यादव ने कहा कि जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा पर तनाव है पर सुरक्षा बलों की सतर्कता से घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार लगभग 120 आतंकवादी लांचिंग पैड पर सक्रिय हैं। सर्दियों में घुसपैठ की आशंका बनी रहती है परंतु हमारे जवान हर चुनौती के लिए तैयार हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। बीएसएफ के आईजी अशोक यादव ने हाल ही में एक बयान में जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा पर तनाव की स्थिति के बारे में जानकारी दी।
आज यहां पंथाचौक स्थित सीमा सुरक्षा बल सेक्टर मुख्यालय में लौहपुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पत्रकारों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की सतर्कता और आधुनिक निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल के कारण आतंकवादी एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशों में सफल नहीं हो पा रहे हैं।
यह भी पढ़ें- माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटड़ा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुख्यात तस्कर हेरोइन के साथ गिरफ्तार
120 आतंकवादी लांचिंग पैड पर सक्रिय
आईजी यादव ने कहा कि खुफिया जानकारी के अनुसार, लगभग 120 आतंकवादी एलओसी के पार लांचिंग पैड पर सक्रिय हैं और भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो खुफिया सूचनाएं उपलब्ध हैं, उनसे पता चलता है कि एलओसी के पार गुलाम कश्मीर में लांचिंग पैड्स पर बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं। हम उनके इरादों को जानते हैं और उन्हें एलओसी पर ही मार गिराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
सर्दियों में बढ़ सकती है घुसपैठ की कोशिशें
आपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर स्थिति के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आइजी अशोक यादापर यादव ने कहा कि जिस तरह से सीसुब और सेना ने सतर्कता और आधुनिक निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल से नियंत्रण रेखा पर दबदबा बनाया है, उससे यह सुनिश्चित हो गया है कि घुसपैठ की कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं।
यह भी पढ़ें- महबूबा मुफ्ती का सरकार पर हमला, कहा- बुलडोजर नीति के खिलाफ लाएंगे जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक
इसका यह मतलब नहीं कि दुश्मन चुप बैठा है,वह लगातार कोशिश करता है। यादव ने चेतावनी दी कि आने वाली सर्दियों में आतंकवादी एलओसी के पास के दर्रों और नालों के जमने से पहले बड़ी संख्या में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। उनके आका उन्हें सुरक्षित घुसपैठ कराने के लिए हर संभव तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम उनकी हर कोशिश का पता लगा उसे नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं।
बीएसएफ और सेना की एलओसी पर मजबूत उपस्थिति
आईजी ने घुसपैठ की कोशिशों को रोकने में बीएसएफ और भारतीय सेना की सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम अपने घुसपैठरोधी तंत्र की लगातार समीक्षा कर उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करते हैं।
आतंकवादी गतिविधियों पर रखी जा रही कड़ी नजर
आईजी यादव ने कहा कि पहाड़ी और मौसम की चुनौतियों के बावजूद, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट जैसे सभी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उनकी घुसपैठ की कोशिशों को लगातार नाकाम किया जाएगा।
यह भी पढ़ें- कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, दो तस्करों की 20 लाख की संपत्ति कुर्क
सुरक्षाबलों ने नई चुनौतियों से निपटने की तैयारी की
बीएसएफ आईजी ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल नई चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम किसी भी आतंकवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।