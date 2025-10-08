Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटड़ा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुख्यात तस्कर हेरोइन के साथ गिरफ्तार

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:05 PM (IST)

    रियासी पुलिस ने कटड़ा में नशा विरोधी अभियान के तहत एक कुख्यात तस्कर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पवन सिंह पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने उसके पास से 21 ग्राम हेरोइन और 30800 रुपये नकद बरामद किए। पुलिस आरोपी के नेटवर्क की जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नशा मुक्त जिले के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कटड़ा में हेरोइन के साथ कुख्यात तस्कर गिरफ्तार, कटड़ा पुलिस की बड़ी सफलता |

    संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कटड़ा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना कटड़ा की टीम ने तारकोट क्षेत्र के पास एक कुख्यात और आदतन नशा तस्कर को हेरोइन की खेप सहित गिरफ्तार किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन सिंह उर्फ पम्मी पुत्र वकील सिंह निवासी सेरबड़, तहसील कटड़ा, जिला रियासी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी एक आदतन अपराधी है और पहले भी कई बार नशे के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है।

    यह भी पढ़ें- महबूबा मुफ्ती का सरकार पर हमला, कहा- बुलडोजर नीति के खिलाफ लाएंगे जम्मू कश्मीर भूमि अधिकार एवं नियमितीकरण विधेयक

    बरामद हुई नशीली सामग्री व नकदी

    पुलिस टीम ने आरोपित को उस समय रोका जब वह पैदल ताराकोट से माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटड़ा की अोर जा रहा था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब 21 ग्राम हेरोइन जैसी मादक पदार्थ और 30,800/- नकद राशि बरामद की गई। पुलिस ने इस संबंध में एफआईआर नंबर 273/2025 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज

    पुलिस के अनुसार, आरोपी पवन सिंह उर्फ पम्मी के खिलाफ पुलिस थाना कटरा में कई मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:

    • एफआईआर नंबर 105/2025: धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट एवं 4/25 आर्म्स एक्ट
    • एफआईआर नंबर 203/2021: धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट
    • एफआईआर नंबर 27/2020: धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट
    • एफआईआर नंबर 112/2022: धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट
    • एफआईआर नंबर 156/2021: धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट

    यह भी पढ़ें- कश्मीर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, दो तस्करों की 20 लाख की संपत्ति कुर्क

    पुलिस की कार्रवाई

    पूरी कार्रवाई थाना प्रभारी कटड़ा इंस्पेक्टर ख्यातिमान खजूरिया के नेतृत्व में, एसडीपीओ कटरा डॉ. भिष्म दूबे तथा एसपी कटड़ा विपन चन्द्रन की देखरेख में की गई। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी को यह नशा कहां से मिला और उसका सप्लाई नेटवर्क किन लोगों तक फैला हुआ है।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अपील

    रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमवीर सिंह ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए कहा कि रियासी पुलिस जिले को नशामुक्त बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ शून्य सहनशीलता नीति अपना रहे हैं। जनता से भी अपील है कि नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

    यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर की राजनीति में कांग्रेस का दांव, राजयसभा सीटों पर नेकां के साथ समझौता या टकराव?