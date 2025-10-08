माता वैष्णो देवी आधार शिविर कटड़ा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुख्यात तस्कर हेरोइन के साथ गिरफ्तार

रियासी पुलिस ने कटड़ा में नशा विरोधी अभियान के तहत एक कुख्यात तस्कर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पवन सिंह पहले भी कई मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने उसके पास से 21 ग्राम हेरोइन और 30800 रुपये नकद बरामद किए। पुलिस आरोपी के नेटवर्क की जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नशा मुक्त जिले के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कटड़ा पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना कटड़ा की टीम ने तारकोट क्षेत्र के पास एक कुख्यात और आदतन नशा तस्कर को हेरोइन की खेप सहित गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान पवन सिंह उर्फ पम्मी पुत्र वकील सिंह निवासी सेरबड़, तहसील कटड़ा, जिला रियासी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपी एक आदतन अपराधी है और पहले भी कई बार नशे के मामलों में गिरफ्तार हो चुका है।

पुलिस की कार्रवाई पूरी कार्रवाई थाना प्रभारी कटड़ा इंस्पेक्टर ख्यातिमान खजूरिया के नेतृत्व में, एसडीपीओ कटरा डॉ. भिष्म दूबे तथा एसपी कटड़ा विपन चन्द्रन की देखरेख में की गई। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी को यह नशा कहां से मिला और उसका सप्लाई नेटवर्क किन लोगों तक फैला हुआ है।