जम्मू-कश्मीर की राजनीति में कांग्रेस का दांव, राजयसभा सीटों पर नेकां के साथ समझौता या टकराव?

कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की सीटों को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को उनके हिस्से की सीटें मिलेंगी क्योंकि उनका गठबंधन है। मीर ने राज्य का दर्जा दिलाने और बाढ़ राहत पर ध्यान देने की बात कही।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में राजयसभा की सीटों को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के शीर्ष नेतृत्व द्वारा फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि दोनों पार्टियों को उनके हिस्से की सीटें मिलेंगी। मीर ने कहा कि हमारा व नेकां का गठबंधन है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हमने चुनाव मिल कर लड़ा, सीटों पर तालमेल बिठाया। हमारे समर्थन से नेकां की सरकार चल रही है। हम मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने क्योंकि लोगों की इच्छा में प्राथमिकता जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हासिल करने को लेकर था। हम इस पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारा अंदाजा सही निकला। मुख्यमंत्री रो रहा है, मंत्री रो रहे है, हमने उस समय एहतियात बरता।

राज्य का दर्जा और बाढ़ राहत पर ध्यान मीर ने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर काम कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला होगा। मीर ने कहा कि इस साल दो बड़ी घटनाएं हुई है। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला हो गया। उसके बाद भारी बारिश व बाढ़ आ गई। आने वाले विधानसभा के सत्र में हम बाढ़ से हुए नुकसान अपने इलाके की बात सरकार के साथ रखेंगे। हम चाहते है कि बाढ़ व बारिश से हुए नुकसान के लिए लोगों की भरपाई हो, लोगों की मुश्किलों का समाधान होगा।