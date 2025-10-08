Language
    जम्मू-कश्मीर की राजनीति में कांग्रेस का दांव, राजयसभा सीटों पर नेकां के साथ समझौता या टकराव?

    By satnam singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 01:29 PM (IST)

    कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की सीटों को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को उनके हिस्से की सीटें मिलेंगी क्योंकि उनका गठबंधन है। मीर ने राज्य का दर्जा दिलाने और बाढ़ राहत पर ध्यान देने की बात कही।

    मीर ने कहा कि पार्टी विधानसभा सत्र में लोगों की समस्याओं को उठाएगी और उनके समाधान के लिए काम करेगी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में राजयसभा की सीटों को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के शीर्ष नेतृत्व द्वारा फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि दोनों पार्टियों को उनके हिस्से की सीटें मिलेंगी। मीर ने कहा कि हमारा व नेकां का गठबंधन है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता।

    हमने चुनाव मिल कर लड़ा, सीटों पर तालमेल बिठाया। हमारे समर्थन से नेकां की सरकार चल रही है। हम मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने क्योंकि लोगों की इच्छा में प्राथमिकता जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा हासिल करने को लेकर था। हम इस पर संघर्ष कर रहे हैं। हमारा अंदाजा सही निकला। मुख्यमंत्री रो रहा है, मंत्री रो रहे है, हमने उस समय एहतियात बरता।

    गठबंधन और सीट बंटवारा

    अनंतनाग जिले के दोरू में पत्रकारों से बातचीत में मीर ने कहा कि कांग्रेस और नेकां का गठबंधन मजबूत है और दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। मीर ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, जिससे दोनों पार्टियों को उनका उचित हिस्सा मिलेगा।

    राज्य का दर्जा और बाढ़ राहत पर ध्यान

    मीर ने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर काम कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला होगा। मीर ने कहा कि इस साल दो बड़ी घटनाएं हुई है। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला हो गया। उसके बाद भारी बारिश व बाढ़ आ गई। आने वाले विधानसभा के सत्र में हम बाढ़ से हुए नुकसान अपने इलाके की बात सरकार के साथ रखेंगे। हम चाहते है कि बाढ़ व बारिश से हुए नुकसान के लिए लोगों की भरपाई हो, लोगों की मुश्किलों का समाधान होगा।

    राज्यसभा चुनाव पर पार्टी का रुख

    मीर ने कहा कि राजयसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा। नेकां को अपना जायज हक मिलेगा और कांग्रेस को अपना हक मिलेगा। हम दोनों पार्टियां मिलजुल कर तीन सीटों को जीतेंगे और चौथी सीटों को जीतने की भी कोशिश करेंगे।

    लोगों की समस्याएं उठाने का आश्वासन

    मीर ने कहा कि पार्टी बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की समस्याएं विधानसभा सत्र में उठाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों को उचित मुआवजा दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए काम करेगी। कांग्रेस नेता के बयान से पहले, जम्मू-कश्मीर की राजनीति में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। आगामी विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनमें राज्य का दर्जा और बाढ़ राहत उपाय शामिल हैं।

