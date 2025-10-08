एम्स विजयपुर की सर्जरी टीम ने रचा इतिहास; कैंसर के खिलाफ जंग में बड़ी जीत, 60 वर्षीय महिला को मिली नई जिंदगी
एम्स विजयपुर जम्मू के डॉक्टरों ने माइक्रोवैस्कुलर आन्को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में सफलता पाई। कठुआ की 60 वर्षीय महिला जो मौखिक कैंसर से पीड़ित थी का सफल इलाज किया गया। ट्यूमर को हटाकर माइक्रोवैस्कुलर फ्री रेडियल फोरआर्म फ्लैप से पुनर्निर्माण किया गया। अब जम्मू के मरीजों को दिल्ली जैसे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। एम्स विजयपुर जम्मू के डॉक्टरों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जब उन्होंने अपनी पहली सफल माइक्रोवैस्कुलर आन्को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की। इस सर्जरी में कठुआ जिले के बुधी गांव की एक 60 वर्षीय महिला का इलाज किया गया, जो अंतिम स्टेज के मौखिक कैंसर से पीड़ित थी।
ट्यूमर को हटाकर पुनर्निर्माण किया गया
डॉक्टरों ने महिला के दाहिने गाल, तालु और ऊपरी जबड़े के हिस्से के साथ ट्यूमर को हटाने के बाद एक माइक्रोवैस्कुलर फ्री रेडियल फोरआर्म फ्लैप का उपयोग करके प्रभावित भाग का पुनर्निर्माण किया। इस प्रक्रिया में रोगी के अग्रभाग से त्वचा और ऊतकों के साथ-साथ छोटी रक्त वाहिकाओं को लेकर उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे चेहरे और गर्दन की रक्त वाहिकाओं से फिर से जोड़ना था। यह प्रक्रिया रूप रंग और निगलने और बोलने जैसे आवश्यक कार्यों दोनों को बहाल करती है।
घर के करीब विश्व स्तरीय सर्जरी
ऐसी उन्नत सर्जरी आमतौर पर बड़े शहरों के चुनिंदा स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध होती हैं। अब तक जम्मू के मरीजों को इन जीवन रक्षक पुनर्निर्माणों के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ या अन्य महानगरों में जाना पड़ता था। एम्स विजयपुर में इस पहली सफलता का मतलब है कि मरीज अब घर के करीब विश्व स्तरीय कैंसर और पुनर्निर्माण सर्जरी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
टीम वर्क की अद्भुत मिसाल
यह उपलब्धि डॉ. पारस खन्ना के नेतृत्व वाली आन्को सर्जरी टीम ने दर्ज की। टीम में डॉ. राहुल गोरका और डॉ. शवी रायू, डॉ. अमनजोत कौर शामिल थे। डॉ. सुनैना गुप्ता की देखरेख में डॉ. कनिका, डॉ. स्लोमी, डॉ. भारती और डॉ. स्वाति ने एनेस्थीसिया और आईसीयू टीम ने मैराथन प्रक्रिया के दौरान मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित की। नर्सिंग अधिकारी अमन, अना और निष्ठा ने महत्वपूर्ण इंट्रा-ऑपरेटिव सहायता प्रदान की। ऑपरेशन के बाद मरीज का उपचार सुचारू रूप से चला और पूरी तरह ठीक होने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।
एम्स विजयपुर के कार्यकारी निदेशक का बयान
कार्यकारी निदेशक डॉ. शक्ति कुमार गुप्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक मामला बहु-विषयक टीमवर्क की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने इसे एक गौरवशाली क्षण बताया जो इस क्षेत्र के रोगियों के लिए विश्व स्तरीय सर्जिकल देखभाल को और करीब लाने के एम्स विजयपुर के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
