एम्स विजयपुर की सर्जरी टीम ने रचा इतिहास; कैंसर के खिलाफ जंग में बड़ी जीत, 60 वर्षीय महिला को मिली नई जिंदगी

एम्स विजयपुर जम्मू के डॉक्टरों ने माइक्रोवैस्कुलर आन्को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में सफलता पाई। कठुआ की 60 वर्षीय महिला जो मौखिक कैंसर से पीड़ित थी का सफल इलाज किया गया। ट्यूमर को हटाकर माइक्रोवैस्कुलर फ्री रेडियल फोरआर्म फ्लैप से पुनर्निर्माण किया गया। अब जम्मू के मरीजों को दिल्ली जैसे शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। एम्स विजयपुर जम्मू के डॉक्टरों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जब उन्होंने अपनी पहली सफल माइक्रोवैस्कुलर आन्को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की। इस सर्जरी में कठुआ जिले के बुधी गांव की एक 60 वर्षीय महिला का इलाज किया गया, जो अंतिम स्टेज के मौखिक कैंसर से पीड़ित थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्यूमर को हटाकर पुनर्निर्माण किया गया डॉक्टरों ने महिला के दाहिने गाल, तालु और ऊपरी जबड़े के हिस्से के साथ ट्यूमर को हटाने के बाद एक माइक्रोवैस्कुलर फ्री रेडियल फोरआर्म फ्लैप का उपयोग करके प्रभावित भाग का पुनर्निर्माण किया। इस प्रक्रिया में रोगी के अग्रभाग से त्वचा और ऊतकों के साथ-साथ छोटी रक्त वाहिकाओं को लेकर उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे चेहरे और गर्दन की रक्त वाहिकाओं से फिर से जोड़ना था। यह प्रक्रिया रूप रंग और निगलने और बोलने जैसे आवश्यक कार्यों दोनों को बहाल करती है।