जम्मू-कश्मीर में डेंगू का खतरा, लक्षण दिखते ही तुरंत कराएं जांच, स्वास्थ्य विभाग की सलाह

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में 70 और मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिससे कुल मामलों की संख्या 1410 हो गई है। जम्मू जिले में सबसे अधिक 589 मामले दर्ज किए गए हैं।

प्रभावित जिले जम्मू: 589 मामले

कठुआ: 401 मामले

सांबा: 108 मामले

उधमपुर: 158 मामले

रियासी: 27 मामले

राजौरी: 47 मामले

पुंछ: 14 मामले

डोडा: 17 मामले

रामबन: 12 मामले

किश्तवाड़: 3 मामले

कश्मीर: 15 मामले

अन्य प्रदेशों से: 19 मामले स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए फागिंग अभियान चलाया है। विभाग के अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।