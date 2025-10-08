कश्मीर के जिला बडगाम में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर, 1.25 लाख मतदाता करेंगे मतदान, जानें तैयारियों की जानकारी

जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है। 11 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव में 1.25 लाख मतदाता मतदान करेंगे जिसके लिए 173 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन बट ने अधिकारियों को सुचारू और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर संभाग की बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 11 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव में 1.25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डा बिलाल मोहिउद्दीन बट ने बताया कि 173 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं जो 111 स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदान स्थल पेयजल, निर्बाध बिजली, व्हीलचेयर और अन्य न्यूनतम सुविधाओं से सुसज्जित रहें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान सभी मतदान स्थलों पर मतदान दलों के लिए पर्याप्त आवास, भोजन किट, जलपान और प्रसाधन सामग्री सुनिश्चित बनाने का निर्देश भी दिया।

आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन डॉ. बट ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और निर्देशों का पालन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करते हुए सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव उन्होंने मतदाता पर्ची और मतदाता पहचान पत्र कार्ड के वितरण, वेबकास्टिंग और साइनेज लगाने की व्यवस्था, और चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मतदान कर्मचारियों, चिकित्सा दलों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी तरह की खलल की कोई गुंजाइश न हो, इसे सुनिश्चित बनाएं।