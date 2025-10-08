Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कश्मीर के जिला बडगाम में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर, 1.25 लाख मतदाता करेंगे मतदान, जानें तैयारियों की जानकारी

    By naveen sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:25 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है। 11 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव में 1.25 लाख मतदाता मतदान करेंगे जिसके लिए 173 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बिलाल मोहिउद्दीन बट ने अधिकारियों को सुचारू और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने पर भी जोर दिया है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। कश्मीर संभाग की बडगाम विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। 11 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव में 1.25 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डा बिलाल मोहिउद्दीन बट ने बताया कि 173 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं जो 111 स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदान स्थल पेयजल, निर्बाध बिजली, व्हीलचेयर और अन्य न्यूनतम सुविधाओं से सुसज्जित रहें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान सभी मतदान स्थलों पर मतदान दलों के लिए पर्याप्त आवास, भोजन किट, जलपान और प्रसाधन सामग्री सुनिश्चित बनाने का निर्देश भी दिया।

    यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में डेंगू का खतरा, लक्षण दिखते ही तुरंत कराएं जांच, स्वास्थ्य विभाग की सलाह

    सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

    बडगाम के जिला उपायुक्त डॉ बिलाल मोहिउद्दीन बट जोकि जिला निर्वाच अधिकारी भी हैं, ने आज बडगाम सीट के उपचुनाव की तैयारियों का संबधित अधिकारियों संग एक बैठक में जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को पूरे निर्वाचन क्षेत्र में सुचारू और सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देेते हुए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के सख्त कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया।

    आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन

    डॉ. बट ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। सभी अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और निर्देशों का पालन करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करते हुए सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

    स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

    उन्होंने मतदाता पर्ची और मतदाता पहचान पत्र कार्ड के वितरण, वेबकास्टिंग और साइनेज लगाने की व्यवस्था, और चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मतदान कर्मचारियों, चिकित्सा दलों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी तरह की खलल की कोई गुंजाइश न हो, इसे सुनिश्चित बनाएं।

    यह भी पढ़ें- Snowfall In Jammu: बर्फबारी में फंसे खानाबदोश परिवारों को देवदूत बनकर बचाने पहुंची रामबन पुलिस, खूब हुई सराहना

    जिला सुरक्षा योजना

    बैठक में जिला सुरक्षा योजना पर भी चर्चा हुई। डॉ. बट ने निर्देश दिया कि पहचानी गई किसी भी कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में परिवहन योजना, ईवीएम की शुरुआत, प्रेषण/संग्रह केंद्रों और स्ट्रांग रूम की स्थापना पर भी विस्तार से बातचीत की गई।

    चुनाव की तारीख

    बडगाम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तारीख 11 नवंबर तय की गई है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तैयार रहें। बैठक के अंत में उन्होंने एक बार फिर जोर दिया कि बडगाम जिले में स्वतंत्र, निर्भीक और सुचारू रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी कर ली जानी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की कश्मीर साजिश का पर्दाफाश, TTP के पूर्व कमांडर एहसान ने किया खुलासा