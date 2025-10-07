Snowfall In Jammu: बर्फबारी में फंसे खानाबदोश परिवारों को देवदूत बनकर बचाने पहुंची रामबन पुलिस, खूब हुई सराहना
रामबन जिले के बनिहाल में बर्फबारी के कारण जबान टॉप पर फंसे खानाबदोश परिवारों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। रामबन जिले की पुलिस टीम ने जोखिम उठाकर आठ लोगों को मवेशियों और सामान के साथ बचाया। खराब मौसम और फिसलन भरी ढलानों के बावजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी को सुरक्षित नीचे पहुंचाया।
जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिला रामबन के बनिहाल क्षेत्र में अचानक हुई बर्फबारी के बीच पुलिस ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए जबान टाप पर फंसे खानाबदोश परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस साहस की खूब सराहना की।
कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम के बावजूद पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत से आठ लोगों को उनके मवेशियों और सामान सहित सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।
प्राप्त जानकारी के खराब मौसम के चलते सोमवार को रामबन जिला के जबान टाप के उंचाई वाले इलाकों में अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। इसी दौरान कुछ खानाबदोश परिवार अपने डेरे के साथ गुजर रहे थे और रास्ते में ही फंस गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत अभियान शुरू किया।
पुलिस ने जोखिमभरा बचाव अभियान चलाया
एसडीपीओ बनिहाल, थाना प्रभारी बनिहान, चौकी प्रभारी जवाहर टनल तथा स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओडी) बनिहाल की संयुक्त टीम ने मिलकर जोखिमभरा बचाव अभियान चलाया।
तेज ठंडी हवा, फिसलन भरी ढलानों और बर्फ से ढके रास्तों के बावजूद पुलिस जवानों ने साहस दिखाते हुए बर्फबारी के कारण फंसे आठ व्यक्तियों को उनके मवेशियों और सामान समेत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुलिस ने इन सभी को स्थानीय प्रशासन की मदद से पास के सुरक्षित क्षेत्र में अस्थायी रूप से ठहराया।
मौसम की स्थिति का ध्यान रखें खानाबदोश
बचाए गए लोगों में शोकत अली पुत्र मीना, अब्दुल हक पुत्र मीना, अरशां पत्नी अब्दुल हक, रफाकत पुत्र अब्दुल हक, परवीन पुत्री अब्दुल हक, नसरत पुत्री शोकत अली, साबिर पुत्र वहीद, हैतून बेगम पत्नी साबिर सभी निवासी पौनी जिला रियासी शामिल हैं।
रामबन पुलिस ने अपील की है कि मौसमी बदलाव के इस दौर में खानाबदोश परिवार अपनी वापसी यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति का ध्यान रखें और ऊंचाई वाले इलाकों से गुजरते समय अत्यधिक सावधानी बरतें।
