Snowfall In Jammu: बर्फबारी में फंसे खानाबदोश परिवारों को देवदूत बनकर बचाने पहुंची रामबन पुलिस, खूब हुई सराहना

रामबन जिले के बनिहाल में बर्फबारी के कारण जबान टॉप पर फंसे खानाबदोश परिवारों को पुलिस ने सुरक्षित निकाला। रामबन जिले की पुलिस टीम ने जोखिम उठाकर आठ लोगों को मवेशियों और सामान के साथ बचाया। खराब मौसम और फिसलन भरी ढलानों के बावजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी को सुरक्षित नीचे पहुंचाया।

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिला रामबन के बनिहाल क्षेत्र में अचानक हुई बर्फबारी के बीच पुलिस ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए जबान टाप पर फंसे खानाबदोश परिवारों को सुरक्षित निकाल लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस साहस की खूब सराहना की।

कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और खराब मौसम के बावजूद पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत से आठ लोगों को उनके मवेशियों और सामान सहित सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के खराब मौसम के चलते सोमवार को रामबन जिला के जबान टाप के उंचाई वाले इलाकों में अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। इसी दौरान कुछ खानाबदोश परिवार अपने डेरे के साथ गुजर रहे थे और रास्ते में ही फंस गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत अभियान शुरू किया।