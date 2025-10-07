चोरों ने उड़ाई जम्मू नगर निगम की नींद, शहर की नालियों पर लगाई गई लाखों रुपये की ग्रेटिंग हुई चोरी

जम्मू में चोरों ने नगर निगम की नींद उड़ा दी है लाखों की ग्रेटिंग चोरी हो रही हैं। बख्शी नगर में एक महीने में तीन घटनाएं हुईं। सीसीटीवी में कैद होने पर भी चोर पकड़े नहीं जा रहे। निगम को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि एक ग्रेटिंग लगवाने में हजारों रुपये लगते हैं। जनता चोरों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। आम लोग तो चोरी की घटनाओं से परेशान हैं ही, जम्मू नगर निगम की नींद भी चोरों ने हराम कर रखी है। नगर निगम की लाखों रुपये की ग्रेटिंग यानि नालियों पर लगाए गए लोहे के जंगलों को चोर चुरा चुके हैं। यह घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रहीं। पुलिस में शिकायतें दर्ज करने के बावजूद चोर बाज नहीं आ रहे।

पिछले एक महीने में बख्शी नगर इलाके में ही ग्रेटिंग की चोरी की तीन घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बख्शी नगर में कुछ दिन पहले डा. संजीव गुप्ता के घर के बाहर ग्रेटिंग चोरी हुई थी। फिर विशाल मेगा मार्ट के सामने से भी चोर ग्रेटिंग उखाड़ ले उड़े और नेपाली फास्ट फूड के बाहर भी इसी प्रकार से ग्रेटिंग चोरी हुई। चोर आटो लेकर आए थे।

निगम को लाखों रुपये का नुकसान हुअा है। अनुमान के अनुसार एक ग्रेटिंग लगवाने में 5 से 10 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई मामला दर्ज करने से ज्यादा कुछ भी नहीं रह रही। इसी बीच बख्शी नगर में चोरी हुए ग्रेटिंग के स्थान पर नए ग्रेटिंग लगाने का काम भी दो दिन पहले पूरा कर लिया गया। लोगों को इससे राहत तो मिली लेकिन जनता चाहती है कि चोरों के खिलाफ सख्ती हो। लोगों का कहना है कि ऐसी चोरियां करने वाले नशेड़ी लोग हैं जो नशे की लत पूरी करने के लिए इस तरह के लोहे को बेच देते हैं।