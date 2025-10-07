चोरों ने उड़ाई जम्मू नगर निगम की नींद, शहर की नालियों पर लगाई गई लाखों रुपये की ग्रेटिंग हुई चोरी
जम्मू में चोरों ने नगर निगम की नींद उड़ा दी है लाखों की ग्रेटिंग चोरी हो रही हैं। बख्शी नगर में एक महीने में तीन घटनाएं हुईं। सीसीटीवी में कैद होने पर भी चोर पकड़े नहीं जा रहे। निगम को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि एक ग्रेटिंग लगवाने में हजारों रुपये लगते हैं। जनता चोरों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। आम लोग तो चोरी की घटनाओं से परेशान हैं ही, जम्मू नगर निगम की नींद भी चोरों ने हराम कर रखी है। नगर निगम की लाखों रुपये की ग्रेटिंग यानि नालियों पर लगाए गए लोहे के जंगलों को चोर चुरा चुके हैं। यह घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रहीं। पुलिस में शिकायतें दर्ज करने के बावजूद चोर बाज नहीं आ रहे।
पिछले एक महीने में बख्शी नगर इलाके में ही ग्रेटिंग की चोरी की तीन घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बख्शी नगर में कुछ दिन पहले डा. संजीव गुप्ता के घर के बाहर ग्रेटिंग चोरी हुई थी। फिर विशाल मेगा मार्ट के सामने से भी चोर ग्रेटिंग उखाड़ ले उड़े और नेपाली फास्ट फूड के बाहर भी इसी प्रकार से ग्रेटिंग चोरी हुई। चोर आटो लेकर आए थे।
सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई हैं चोरी की घटनाएं
ग्रेटिंग चोरी की यह घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है लेकिन अभी तक चोर हाथ नहीं लगे। वहीं त्रिकुटा नगर, नानक नगर, गांधीनगर, शास्त्री नगर, डिग्याना, जानीपुर, रूपनगर, तालाब तिल्लो समेत कई ओर क्षेत्रों में भी दर्जनों घटनाएं पिछले दो वर्षों में सामने आ चुकी हैं।
निगम को लाखों रुपये का नुकसान हुअा है। अनुमान के अनुसार एक ग्रेटिंग लगवाने में 5 से 10 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई मामला दर्ज करने से ज्यादा कुछ भी नहीं रह रही।
इसी बीच बख्शी नगर में चोरी हुए ग्रेटिंग के स्थान पर नए ग्रेटिंग लगाने का काम भी दो दिन पहले पूरा कर लिया गया। लोगों को इससे राहत तो मिली लेकिन जनता चाहती है कि चोरों के खिलाफ सख्ती हो। लोगों का कहना है कि ऐसी चोरियां करने वाले नशेड़ी लोग हैं जो नशे की लत पूरी करने के लिए इस तरह के लोहे को बेच देते हैं।
रुकनी चाहिए चोरियां
‘बड़ी मुश्किल से ग्रेटिंग डलती है और फिर चोरी हो जाए तो परेशानी होती है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे चोराें के खिलाफ सख्ती दिखाए। त्रिकुटा नगर में विभिन्न गलियां से लोहे के जंगले गायब हो चुके हैं। बार-बार कोई लगाकर भी नहीं देता।’ -सुनीत कुमार, निवासी त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन
‘पब्लिक प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस क्यों इन चोरों को पकड़ नहीं पाती। सरकारी सामान समझ कर शायद कोई गंभीरता से नहीं लेता। सख्ती दिखाने की जरूरत है।’ -नीतू देवी, निवासी त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन
‘बख्शी नगर में लगातार तीन चोरियां हो चुकी हैं जहां ग्रेटिंग चोर ले गए हैं। बड़ी मुश्किल से निगम के इंजीनियरों से गुजारिशें कर अब गली में फिर ग्रेटिंग लगवाई है। ऐसे तो लोगों को गलियों में चलना मुश्किल हो गया था। चोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए।’ -कर्णदीप सिंह लक्की, समाज सेवक
क्या कहते हैं अधिकारी
‘ग्रेटिंग की चोरियों की काफी घटनाएं हुए हैं। दर्जन से ज्यादा शिकायतें पुलिस में दर्ज करवाई गईं हैं। मजबूरी में दोबारा ग्रेटिंग लगवानी पड़ती है क्योंकि नालियाें के होल खुले होने पर हादसों का खतरा बढ़ जाता है। लाखों रुपये की ग्रेटिंग चोरी हो चुकी है। दो-दो ग्रेटिंग बनवाने और फिर इसे लगाने में आने वाला खर्च भी तो काफी रहता है। लोग भी जागरुक हों। अपने आसपास सावधान रहें ताकि पब्लिक प्रापर्टी का नुकसान होने से बच सके।’ -फिरदौस काजी, ज्वाइंट कमिश्नर, जम्मू नगर निगम
