    जम्मू में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला पंडित, ड्रग ओवरडोज से युवक की मौत

    By Dinesh Mahajan Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:14 PM (IST)

    जम्मू के दोमाना में एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव पंखे से लटका मिला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रविंदर कुमार शर्मा के रूप में हुई है। वह मुट्ठी कैंप में रहते थे। दूसरी घटना बागे बाहु में हुई जहां ड्रग ओवरडोज से एक 33 वर्षीय युवक की अस्पताल में मौत हो गई।

    पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। दोमाना थाना क्षेत्र मुट्ठी कैंप में रह रहे 50 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके घर की छत पर पंखे के हूक साथ लटका हुआ मिला। घटना के समय व्यक्ति का परिवार घर पर नहीं था और वह अकेले ही अपने घर पर मौजूद थे।

    मौत के कारणों का पता लगाने के लिए दोमाना पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मृत मिले व्यक्ति की पहचान रविंदर कुमार शर्मा मूल रूप से चिन्नौर का रहने वाला था और इन दिनों मुट्ठी कैंप में रह रहा था। एसएचओ दोमाना ने बताया कि रविंदर पंडित था। वह वहां किराये के कमरे में रह रहा था।

    मंगलवार दोपहर को पुलिस को सूचना मिली कि मुट्ठी कैंप में रह रहे एक व्यक्ति का शव उसके घर पर फंदे से लटका हुआ है। हादसे के समय उसके घर पर कोई भी नहीं था।

    परिवार के सदस्य जब घर लौटे तो उन्होंने रविंदर को फंदे के लटका हुआ पाया। सूचना मिलते ही पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल से सबूतों को जुटाने के लिए एफएसएल कर्मियों को बुलाया। जीएमसी अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।

    ड्रग ओवरडोज से युवक की मौत

    बागे बाहु के बोरिया मोहल्ले से ड्रग ओवरडोज के कारण अचेत मिले 33 वर्षीय युवक की जीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बीते सोमवार को अभिशेख को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पुलिस का कहना है कि युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है ताकि यह पता चल पाए कि उसने कौन सी दवा का अधिक मात्रा में सेवन किया है।

