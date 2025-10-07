जम्मू में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला पंडित, ड्रग ओवरडोज से युवक की मौत

जम्मू के दोमाना में एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव पंखे से लटका मिला पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रविंदर कुमार शर्मा के रूप में हुई है। वह मुट्ठी कैंप में रहते थे। दूसरी घटना बागे बाहु में हुई जहां ड्रग ओवरडोज से एक 33 वर्षीय युवक की अस्पताल में मौत हो गई।

जागरण संवाददाता, जम्मू। दोमाना थाना क्षेत्र मुट्ठी कैंप में रह रहे 50 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके घर की छत पर पंखे के हूक साथ लटका हुआ मिला। घटना के समय व्यक्ति का परिवार घर पर नहीं था और वह अकेले ही अपने घर पर मौजूद थे।

मौत के कारणों का पता लगाने के लिए दोमाना पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। मृत मिले व्यक्ति की पहचान रविंदर कुमार शर्मा मूल रूप से चिन्नौर का रहने वाला था और इन दिनों मुट्ठी कैंप में रह रहा था। एसएचओ दोमाना ने बताया कि रविंदर पंडित था। वह वहां किराये के कमरे में रह रहा था।